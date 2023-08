Programma GOL: corsi gratuiti per disoccupati

Il programma GOL è un’iniziativa prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, nata per rilanciare l'occupazione e combattere la disoccupazione, volto a sostenere l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso azioni di orientamento professionale, esperienze in impresa e interventi formativi professionalizzanti.

Obiettivi

Accompagnamento al lavoro.

Aggiornamento professionale.

Riqualificazione del lavoratore.

Percorsi integrati con altri servizi sul territorio (sociali, sanitari, educativi, di conciliazione) per i beneficiari fragili o disabili.

Destinatari

Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Percettori del reddito di cittadinanza.

Disoccupati, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi.

Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani Neet (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre).

Per ulteriori informazioni

Tel. 0171.604165 - 377.0804976

e-mail info@ascomforma.it

COME ACCEDERE:

- recati al CPI di competenza per iscriverti al programma e fare la profilazione;

- scegli la sede Granda Lavoro più vicina a te (clicca qui);

- sarai preso in carico per la consulenza orientativa e per offrirti i servizi a te più idonei;