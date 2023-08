(R)innoviamo Lesegno: al via un ciclo di appuntamenti per ripensare il centro storico

Venerdi 25 agosto, a partire dalle ore 17, il Comune di Lesegno darà avvio al percorso partecipativo organizzato dall’amministrazione comunale per ripensare gli spazi collettivi e individuare proposte di azioni per il rilancio del centro storico del paese.

Grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, attraverso il bando Next Generation We, il Comune di Lesegno potrà infatti sostenere la progettazione architettonica di uno degli immobili vuoti del centro storico, con finalità di utilizzo pubblico e di allestimento di nuovi spazi per la comunità, e avvierà una serie di appuntamenti rivolti agli abitanti per raccogliere idee e suggerimenti per la rivitalizzazione del centro storico. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avviare un ascolto attivo e un dialogo efficace con i residenti e con le associazioni culturali locali per costruire una strategia di rivitalizzazione e valorizzazione del paese il più possibile condivisa e frutto delle proposte della comunità locale.

Alle 17 l’appuntamento prenderà il via con la presentazione ufficiale del percorso partecipativo e del calendario di appuntamenti, alla presenza del Sindaco Emanuele Rizzo e di Ideazione srl di Alba, organizzatori del percorso. Saranno inoltre presenti i partner dell’iniziativa: la Pro Loco di Lesegno, l’associazione culturale Lesegno Vive, il Centro formativo professionale Cebano Monregalese e l’associazione Landandè – Sentiero Altre Langhe.

Alle 17.30 l’incontro proseguirà con il primo laboratorio dedicato alla mappatura del patrimonio e dei bisogni del territorio, con la guida dei facilitatori di Ideazione srl.

Tutti gli abitanti e coloro che frequentano e hanno a cuore Lesegno sono invitati a partecipare, così come è gradita la partecipazione delle associazioni culturali e sociali del territorio.

Per partecipare al laboratorio è consigliata l’iscrizione scrivendo una mail con il proprio nominativo all’indirizzo segreteria@ideazionesrl.it oppure chiamando gli uffici comunali al numero 017477034.

L’incontro si svolgerà presso il parco giochi del paese e, in caso di maltempo, sarà spostato nei locali della vicina biblioteca comunale.