Ultimo appuntamento estivo con “al museo in famiglia” al castello di Magliano Alfieri

Ultimo appuntamento estivo di “Al Museo in Famiglia”, che torna puntuale nella quarta domenica del mese al castello di Magliano Alfieri domenica 27 agosto, quando grandi e bambini potranno andare insieme alla scoperta degli spazi e della storia del maniero roerino.

Nell’attività promossa dalla Barolo&Castles Foundation, per tutta la giornata si potrà acquistare all’ingresso del castello un kit di gioco per avventurarsi lungo i percorsi museali che si snodano tra le stanze del maniero: il Museo di Arti e Tradizioni popolari, con la sezione dei Soffitti in Gesso, e il museo dedicato al Teatro del Paesaggio delle colline di Langhe e Roero.

Il kit “Al Museo in Famiglia” (consigliato per bambini da 6 a 12 anni) è composto da una “mappa” che fornisce una serie di informazioni, avvincenti giochi e quiz da risolvere, raccontando i contenuti delle sale espositive. Dagli usi del gesso sui soffitti, tra fiori e animali misteriosi, alla presenza di fossili di cui le colline roerine sono ricche, fino alla scoperta dello stemma degli Alfieri, la famiglia di Vittorio Alfieri che fu proprietaria del castello e dove amava trascorrere l’estate. Ma anche dettagli e informazioni sul paesaggio che circonda l’imponente castello, che svetta sul letto del fiume Tanaro che divide il Roero dalle Langhe, e sulle storie di chi ha abitato nei secoli questi luoghi.

INFO BIGLIETTI E PREZZI

Ogni quarta domenica del mese la tariffa per le famiglie è speciale: 12 euro per 2 adulti + 2 bambini con il kit di “Al Museo in famiglia” incluso. I titolari dell’abbonamento Torino Musei sostengono solo il costo dell’attività (2 euro).

Inoltre, a tutte le famiglie sarà consegnato un voucher per avere diritto a una serie di sconti su altri servizi dedicati al pubblico con bambini nei castelli della Barolo&Castles Foundation, tra cui la guida CIAO! a Serralunga d’Alba e l’Esploramuseo e il WiMu-Notes al Museo del Vino di Barolo.

Per la merenda, poi, per tutte le famiglie sarà disponibile un voucher valido per uno sconto da presentare al ristorante Stefano Paganini all’interno del castello di Magliano Alfieri.

Il castello, con il Museo di Arti e Tradizioni popolari, la sezione dei Soffitti in Gesso, e il percorso museale dedicato al Teatro del Paesaggio delle colline di Langhe e Roero, è aperto il sabato e la domenica e i giorni festivi dalle 10,30 alle 18,30 (ultimo ingresso alle 17,30).

Info e prenotazioni allo 0173/386697 oppure scrivendo una mail a castellomagliano@barolofoundation.it

www.barolofoundation.it - www.castellodimaglianoalfieri.com