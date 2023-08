Una stella alpina per Michele Pellegrino ai fuochi dell'Assunta di Vernante

“Una stella alpina per una nuova stella sulle montagne che amava”. È il disegno che la squadra della "Roccia del Furnel" ha dedicato al compianto Michele Pellegrino nella notte dei fuochi dell'Assunta a Vernante.

Michele Pellegrino, finanziere di 37 anni, nel giugno scorso è mancato per un tragico incidente sulle montagne di Ventimiglia, insieme a due colleghi finanzieri. Faceva parte del gruppo SAGF soccorso alpino della Finanza. Era molto benvoluto in paese: "Lui era un sole. Era legatissimo al paese, sempre sorridente, allegro. Incontrarlo ti metteva di buon umore. Non sono parole di circostanza, la morte di Michele è una perdita enorme per il paese e per la comunità. Qui gli volevamo bene tutti".