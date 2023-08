Villanova Mondovì, problemi all'acquedotto: esito analisi ancora non conforme

Ancora non sono stati risolti i problemi legati all'acquedotto che hanno interessato i Comuni di Villanova e Mondovì, dove tutt'ora sono ancora in vigore le ordinanze sindali che prevedono di utilizzare l'acqua del rubinetto per scopi alimentare solo previa bollitura.

L'esito delle svariate tipologie di analisi, - spiegano dal comune di Villanova Mondovì - disposte dall'A.S.L. CN1 e dalla società Mondo Acqua S.p.A., non ha dato i risultati sperati e pertanto, resta ancora in vigore l'ordinanza del sindaco del 16 agosto che prescrive la bollitura dell'acqua prima del suo utilizzo per scopi alimentari.