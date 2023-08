Scontro tra moto e bici a Revello: grave una donna

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (lunedì 21 agosto) a Revello.



Coinvolte due donne, una giovane in motorino e una signora più anziana in bicicletta. Lo scontro è avvenuto in corrispondenza di un passaggio pedonale. Molto gravi le condizioni di salute della seconda donna.



Coinvolta l’emergenza sanitaria (con l’elisoccorso) e i carabinieri. La donna è stata tradotta in ospedale.