Ti aspettiamo, vieni a conoscere la scuola calcio Cuneo Oltrestura!

Siamo entusiasti di annunciare che la scuola calcio Cuneo Oltrestura aprirà le sue porte per quattro giorni speciali! Siete tutti invitati, ragazzi e famiglie, a venire a conoscere la nostra scuola e a scoprire i nostri appassionati allenatori e lo staff dedicato.

L'obiettivo principale della scuola calcio Cuneo Oltrestura è quello di offrire ai giovani appassionati di calcio un ambiente stimolante dove poter sviluppare le loro abilità, migliorare le loro tecniche e apprendere importanti valori sportivi come il lavoro di squadra, la disciplina e la determinazione.

Le quattro giornate di porte aperte sono programmate dal 23 agosto al 7 settembre; in allegato è possibile visionare le singole disponibilità per annate. Queste sono l'occasione perfetta per dare un'occhiata a ciò che offriamo. Gli allenatori saranno lì per illustrare i nostri metodi di allenamento e spiegare come lavoriamo per sviluppare i talenti calcistici dei nostri giovani atleti.

Inoltre, avrete la possibilità di incontrare il nostro competente staff che si dedica a fornire un ambiente positivo e stimolante per i ragazzi. Saranno disponibili per rispondere a tutte le vostre domande e condividere con voi ulteriori informazioni sulla nostra scuola calcio Cuneo Oltrestura.

Vi presenteremo e vi faremo conoscere i nostri Mister: Luca (under 8), Roberto (2015), Kevin (2013 e 2014), Ziydane (2012), Gianni (2011), Filippo (2010) e Antonio (2008).

Se conoscete dei ragazzi interessati a prendere parte alla scuola calcio Cuneo Oltrestura, non esitate a invitarli a partecipare a queste giornate di porte aperte. È un'opportunità unica per apprendere da esperti nel settore e fare nuove amicizie con altri ragazzi appassionati di calcio.

Non vediamo l'ora di condividere con voi la nostra passione per il calcio e mostrarvi ciò che la scuola calcio Cuneo Oltrestura ha da offrire. Vi aspettiamo numerosi per questi quattro giorni indimenticabili!

In allegato trovi l’elenco dei giorni e dei campi.

Per ulteriori informazioni e per confermare la vostra partecipazione, potete contattare il nostro staff tramite il sito web ufficiale della scuola calcio Cuneo Oltrestura.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Carlo Pressendra (340 230 8019), Alessandro Casalegno (333 478 4817) o Emiliano Rosso (335 771 9449).