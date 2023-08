Dal 2024 la Champions League avrà un nuovo formato: novità e implicazioni

Se siete particolarmente affezionati alla Champions League attuale, sappiate che quella della stagione 2023/2024 sarà l’ultima ad essere giocata così come la conosciamo oggi. Dalla successiva stagione 2024/2025, infatti, la UEFA ha deciso di cambiare il format della competizione, con una serie di novità che promettono di rivoluzionare la più importante competizione continentale per club.

Perché la Champions League sarà rinnovata

Il 10 maggio 2022 a Vienna il Comitato Esecutivo della UEFA ha approvato il piano che porterà allo storico cambiamento nel formato della Champions League. Un vero e proprio restyling basato sul cosiddetto “sistema svizzero”.

Molti tifosi e appassionati in tutta Europa si chiedono il perché di un cambiamento che si annuncia davvero importante, tale da cambiare completamente il torneo europeo più prestigioso. I vertici della UEFA hanno spiegato che questo rinnovamento era necessario per modernizzare la competizione e per portare una maggiore apertura ed inclusione del calcio europeo di vertice. Un’altra motivazione che sta alla base di questa scelta è la maggiore tutela dei campionati nazionali.

Così, la Champions League si rinnova dopo settant’anni dalla creazione del torneo europeo di vertice – la prima edizione si disputò nella stagione 1955/1956 – e dopo 32 edizioni da quando è stata adottata la denominazione attuale di “Champions League” in sostituzione della precedente, cioè “Coppa dei Campioni d’Europa”.

Aumenta il numero di squadre

La più importante novità del nuovo format della Champions League riguarda il numero di squadre partecipanti. I club che giocheranno nel torneo passano dagli attuali 32 a 36, un modo per dare l’opportunità a più squadre di competere ad alto livello in Europa.

La conseguenza di questa decisione è che aumenterà ulteriormente il divario tecnico tra le formazioni partecipanti e probabilmente anche l’intensità delle partite. Ma le implicazioni vanno ben oltre, essendo legate ad un vero e proprio nuovo equilibrio a livello continentale, con nuove possibilità per le piccole squadre di incontrare i grandi club. Ne sanno qualcosa i più affidabili bookmaker europei, i quali prevedono un possibile effetto anche a livello di scommesse sportive.

A questo punto è lecita una domanda: da dove vengono le quattro squadre qualificate in più rispetto ad oggi? I quattro posti disponibili saranno assegnati in questo modo:

Un posto in più alla quinta federazione del ranking UEFA (quindi ad una squadra in più classificata nel rispettivo campionato di prima categoria)

Un posto in più alla squadra vincitrice del campionato in una federazione che non fa parte del top ranking UEFA

Due posti in più ad ognuna delle due federazioni che hanno ottenuto i migliori risultati collettivi nelle coppe europee nella stagione precedente. In altre parole, se tutte le squadre di una nazione hanno ottenuto la migliore o la seconda migliore performance complessiva nelle competizioni europee, quella federazione avrà diritto ad un posto di qualificazione in più.

Il terzo punto è particolarmente interessante, perché non fa differenza tra squadre top ranking e non. Questo significa che potenzialmente ogni federazione ha a disposizione un posto in più in Champions League, passando da un massimo di quattro club (come è attualmente) a cinque. Anche la Serie A potrebbe arrivare a qualificare ben cinque squadre italiane grazie a questa opzione: si tratta di un’opportunità davvero interessante per i club, dato che la partecipazione alla Champions è sicuramente un obiettivo prestigioso che aumenta il prestigio della squadra.

È da segnalare che il posto aggiuntivo non andrà a diminuire il numero delle squadre qualificate nelle competizioni europee minori, cioè Europa League e Conference League.

Arriva il girone unico

L’altra novità – ma sarebbe meglio dire piccola rivoluzione – è data dalla scomparsa dei gironi in favore di un girone unico. Oggi la formula prevede tre turni di qualificazione a eliminazione diretta e successivamente una fase a gironi con otto gironi: si qualificano agli ottavi di finale solo le prime e le seconde squadre classificate di goni girone, mentre le terze qualificate accedono ai sedicesimi di Europa League.

Dalla stagione 2024/2025 ci sarà invece un solo girone, che sarà equiparato ad una sorta di campionato con tutte le formazioni in gara. Questa ‘fase campionato’ ad ogni squadra verranno garantite almeno otto partite contro otto squadre diverse, di cui quattro giocate in casa e quattro giocate in trasferta.

Le prime otto formazioni classificate si potranno qualificare per la successiva fase ad eliminazione diretta. Le squadre che si classificheranno invece dal nono al 24esimo posto saranno chiamate a sfidarsi nei playoff, cioè spareggi in due partite, per accedere agli ottavi di finale. È da notare che le squadre classificate dalla 25esima alla 36esima posizione saranno eliminate da tutte le competizioni UEFA e non verranno quindi ripescate nelle competizioni minori.

Il calendario

I vertici della UEFA hanno dichiarato che il nuovo format a campionato non andrà ad interferire con i campionati nazionali, dato che tutte le partite prima della finale saranno giocate a metà settimana, esattamente come avviene oggi. Sarà anche introdotta una cosiddetta ‘settimana di esclusività’ dedicata interamente alla Champions League, senza gare delle altre competizioni europee, con un programma di partite distribuito nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì.

Durante la stagione, gli otto incontri che ogni formazione dovrà giocare saranno disputati nel corso di dieci settimane. Un’altra novità riguarda le cosiddette ‘finestre’ dedicate al calcio europeo: la prima inizierà a settembre per terminare a gennaio.

Per quanto riguarda gli orari, le partite saranno giocate alle 18.45 e alle 21.00 e l’ultima giornata della prima fase verrà giocata in contemporanea. Dalla fase dei quarti in poi, invece, si giocherà solo alle ore 21.00.

Come si stanno preparando i club europei alle novità della Champions League? Di sicuro i club di fascia media hanno accolto il nuovo formato con favore, dato che per loro potrebbero aumentare le chances di accedere alla massima competizione europea. Meno positivi nei confronti delle novità saranno probabilmente i top club di ogni nazione, che dovranno incontrare anche delle squadre meno titolate. In ogni caso, la prossima stagione sarà giocata ancora con il format attuale, pertanto è davvero presto per pensare alla nuova Champions. Se ne riparlerà la prossima estate.