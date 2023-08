Parabrezza danneggiato? Bolli e danni causati dalla grandine e non solo? Nessun problema ci pensa Clinicauto!

Quando si tratta di riparare la carrozzeria della propria auto, rimuovere bolli causati da grandinate, sostituire i cristalli o oscurare i vetri, è fondamentale rivolgersi a un'officina specializzata e affidabile. Clinicauto Srl, situata a Borgo San Dalmazzo, è l'officina di riferimento per tutti questi servizi e tanto altro. Ecco qui di seguito alcuni degli interventi più importanti.

Rimozione bolli e riparazione danni causati dalla grandine

Uno dei principali servizi offerti da Clinicauto Srl è la rimozione dei bolli sulla carrozzeria dell'auto. Grazie all'utilizzo di tecniche avanzate, con un sistema di lavorazione a freddo e soprattutto grazie all'esperienza dei loro tecnici specializzati, l'officina è in grado di ripristinare la superficie della carrozzeria senza la necessità di verniciare. Inoltre, se la tua auto è stata danneggiata dalla grandine, Clinicauto Srl offre anche la riparazione di questi danni, restituendo al veicolo l'aspetto originale.

Sostituzione e riparazione cristalli

Clinicauto Srl è anche specializzata nella sostituzione e riparazione dei cristalli dell'auto. L'azienda è affiliata al marchio VetroCar, leader italiano nel settore della sostituzione e riparazione di cristalli per auto. I tecnici di Clinicauto utilizzano solo materiali di alta qualità e tecniche all'avanguardia per garantire una riparazione durevole e sicura. Che si tratti di un parabrezza, un finestrino laterale o un lunotto, puoi affidarti a Clinicauto Srl per un servizio di qualità.

Oscuramento vetri e ricalibratura telecamere sistemi ADAS

Inoltre, Clinicauto Srl offre il servizio di oscuramento vetri, che oltre a conferire un aspetto estetico alla tua auto, protegge anche dai raggi solari. I loro tecnici esperti applicano pellicole di qualità che garantiscono una protezione efficace e duratura. Ma non è tutto! Con il sempre crescente utilizzo di sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), Clinicauto Srl offre anche la ricalibratura delle telecamere di questi sistemi. Questo servizio è fondamentale per garantire che i sistemi di assistenza alla guida funzionino correttamente e in modo sicuro.

Auto sostitutiva e affidabilità

Clinicauto Srl si distingue anche per il servizio di auto sostitutiva, offrendo la comodità di poter continuare la propria mobilità durante le riparazioni. Inoltre, l'officina è nota per la sua affidabilità e professionalità, garantendo sempre un servizio di qualità e tempi di consegna rapidi.

In conclusione, se hai bisogno di rimuovere bolli, riparare danni causati dalla grandine, sostituire o riparare i cristalli dell'auto, oscurare i vetri, ricalibrare le telecamere dei sistemi ADAS o semplicemente hai bisogno di un'auto sostitutiva, Clinicauto Srl di Borgo San Dalmazzo è la scelta giusta. Con il loro team di tecnici specializzati, l'utilizzo delle migliori tecniche e materiali di qualità, Clinicauto Srl garantisce sempre un servizio eccellente e risultati duraturi.

Per ogni ulteriore informazione potrai recarti personalmente o chiamare presso le varie sedi di Clinicauto.





Borgo San Dalmazzo, via Cuneo, 85 - 0171 266813





Cuneo, via Torino, 144 – 0171 266813





Saluzzo, corso Roma, 30 – 0175 275833