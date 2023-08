A Bra al via “Timeless”, il laboratorio di musica creativa con Gian Piero Pramaggiore

“Suonare è come vivere all'interno di un Villaggio Universale dove comunicazione, ritmo, melodia e armonia convergono verso il centro, verso il cuore, in un linguaggio che si unisce allo spirito”. Questa frase esprime al meglio la visione musicale del cantante, chitarrista e polistrumentista Gian Piero Pramaggiore che condurrà il suo laboratorio di musica creativa Bra da venerdì 25 a domenica 27 agosto.

Il workshop, intitolato “Timeless – senza tempo” approda a Bra, dopo aver viaggiato negli anni tra Parigi (Maison de la Radio), Napoli (Festival Multiculturale), Lione (Ecole de Musique Gerard Philippe), Linz (Bruckner Konservatorium), Steyr (Akku Cultural Centre), Vicenza (Conservatorio di Musica Arrigo Pedrollo), Kefermarkt (Schloss Weinberg), Biella (Creative Music Lab), New York (The Kitchen), Woodstock NY (Creative Music Studio), Adelaide & Auckland (Womad Festival), Nouméa (Centre Culturel Tibajou). Un’occasione imperdibile per i musicisti di entrare in un processo di creazione basato sulla capacità di restare nel presente di ogni singolo suono, al di là delle possibilità tecniche.

E' di un paio di anni fa la pubblicazione da parte della Black Sweat Records di una registrazione del 1976 negli studi Rai di Roma in cui si ascolta un Pramaggiore giovanissimo suonare nell’Organic Music Theatre di Don Cherry, con Nana Vasconcelos e Moki Cherry. Il disco è intitolato Om Shanti Om. Era l’inizio di una lunga esperienza in cui Pramaggiore avrebbe incontrato suoni, ritmi, melodie, armonie del mondo insieme a un grande maestro del free jazz che ha dato vita alla world music.

Un'esperienza unica che lo ha portato a fare concerti in giro per il mondo, suonando con grandi musicisti come Charlie Haden, Eddie Blackwell, Jim Pepper, Hamid Drake… In seguito, con lo pseudonimo Jayadeva, ha inciso e condiviso il palco con Eagle-Eye Cherry e Trilok Gurtu & the Glimpse. Questo attraversare diverse culture e generi musicali gli ha permesso di maturare un Linguaggio Universale, dove, tradizione e ricerca, schemi fissi e creativi si intrecciano continuamente in modo spontaneo, ed il sentimento rivela la cosa principale: l’Essenza Creativa che risiede in ognuno di noi.

Il Laboratorio di Musica Creativa è aperto a musicisti di ogni strumento: voce, fiato, arco, tastiera, corda, percussione. Il percorso si snoderà attraverso vari linguaggi musicali che, tenendo conto di tradizioni provenienti da World Music, Jazz, Folk, Reggae, Pop, Spiritual, Blues, Nativi Americani, Brasile, Africa, India, tenderà alla ricerca di un suono d’insieme, in cui tutti gli strumenti si fondono, regolando, temperando ed equilibrando la propria voce, all’interno del gruppo.

“Nella ricerca della nostra musicalità – spiega Pramaggiore - si arriva a comprendere che il nostro potenziale personale è già presente, è un qualcosa che deve essere scoperto più che appreso. Mentre pratichiamo con i nostri strumenti e discipliniamo le nostre menti musicali, il nostro potenziale comincia ad emergere. Noi ci esercitiamo a diventare strumenti, affinché la musica possa fluire liberamente attraverso noi stessi, come l’elettricità attraverso un trasmettitore. La sensibilità affinata tramite una disciplina creativa permetterà di attingere alle grandi tradizioni musicali del mondo traducendole e inserendole in un ambito contemporaneo”.

Il workshop è concepito come un viaggio attraverso diversi stati emozionali che partono da una sorgente in cui risiede l’energia di tutti i partecipanti e fluiscono nelle varie espressioni musicali. La partecipazione è aperta anche a uditori e a coloro che vogliano liberamente interpretare e vivere questo viaggio attraverso altre forme d’Arte, come la pittura e la danza.

Il workshop si svolgerà presso la Sala Conferenze del Centro Polifunzionale Arpino di Bra e avrà i seguenti orari: Venerdì 25 agosto ore 18-22, Sabato 26 agosto ore 15-20, Domenica 27 agosto ore 10-13. In serata, dalle ore 19, presso i Giardini del Belvedere di Bra, Pramaggiore eseguirà alcuni brani del suo nuovo progetto “Feeling Free” e condurrà l’esibizione finale dei musicisti che hanno partecipato al laboratorio “Timeless”. La serata proseguirà poi, dalle ore 21,15 con il duo di balfolk “Maestrale” Filippo Gambetta (organetto), Sergio Caputo (violino).

Info WhatsApp o sms al 3246394753.