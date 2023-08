Al via Saluzzo Musica Festival: è la 30ª edizione di Chitarrissima

Al Monastero della Stella, domani martedì 22 agosto alle 21.15 il concerto del chitarrista bresciano Emanuele Pauletta apre nell'ambito del Saluzzo Musica Festival la 30ª edizione di Chitarrissima in programma fino al 27 agosto.

Sono trent’anni di Chitarrissima a Saluzzo. “È stato ed è un percorso dove ho imparato molto e tanto c’è ancora da apprendere – commenta il direttore del Suzuki saluzzese Elio Galvagno, mente ed organizzatore della manifestazione. Una storia, mutata in ogni edizione e sempre in cantiere. Grazie a chi ci ha accompagnato ed aiutato in questi anni. Che fortuna averli passati con i bambini! Il Dr. Suzuki ( inventore del metodo) ogni giorno prima di iniziare le lezioni si raccoglieva in meditazione per elevarsi al loro livello di capacità sensitiva, emotiva e creativa: cercava di connettersi alla sensi-abilità dei bambini: per lui essi erano i suoi veri maestri".

In questa XXX edizione Chitarrissima continua Galvagno, si realizza compiutamente la duplice vocazione del Festival: "da un lato promuovere instancabilmente i giovani, la loro musica, la loro professione e dall’altro commissionare nuove composizioni. L’elenco delle opere musicali che importanti compositori hanno dedicato a questa orchestra è lungo e prestigioso".

Nelle passate edizioni sono stati offerti gratuitamente al pubblico 325 concerti e grazie ad essi si sono incontrati a Saluzzo concertisti, insegnanti e studenti di numerose nazionalità.

"L’orchestra ed il suonare insieme sono uno strepitoso esercizio di civiltà, una possibilità concreta per creare energia dalle differenze e per generare bellezza riunendo musicisti di ogni cultura e provenienza dagli Stati uniti (North Carolina) al Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Spagna, Francia oltre che da molte regioni italiane".

Dopo il concerto di Pauletta, sempre al Monastero della Stella, mercoledì 23 agosto alle 21,15, è in programma il concerto di Carlo Pignatta, Giuseppe Mangia e Francesco Paolo Romeo.

Giovedì 24 agosto alla Bocciofila Auxilium alle 21,15 si esibirà l'Orchestra Nazionale a Pizzico Suzuki “Gabriella Bosio” diretta da Elio Galvagno, Tiziana Loi, Amelia Saracco, Emiliana Sessa e Guido Tazza.

"L’orchestra che è formata dalle classi di chitarra, arpa e mandolino dell’Istituto Suzuki Italiano è stata intitolata alla memoria della professoressa Gabriella Bosio in quanto il progetto dell’orchestra è nato ed è stato fortemente voluto dalla stessa Gabriella".

Venerdì 25 agosto alle 18 nella sala tematica Fondazione Bertoni l’ Ensemble chitarristico Suzuki di Chivasso diretto da Mauro Bianco Levrin.

Lo stesso giorno, ma alle 21,15 al Monastero Maria della Stella sarà protagonista il Duo Zipperle con Jonathan Zipperle, violino / David Zipperle, chitarra.

Sabato 26 nella Chiesa di San Giovanni alle 21,15 il tradizionale appuntamento con la Chitarrissima Orchestra.

Domenica 27 agosto al Teatro Magda Olivero alle 11 il concerto della Junior Chitarrissima Orchestra.

Ecco il link per prenotare i concerti del 22 - 23 e 25 agosto: https://www.monasterodellastella.it/evento/saluzzo-musica-festival.

Per i restanti concerti non è necessaria la prenotazione. Tutti gli appuntamenti del programma sono ad ingresso libero e consultabili sul sito: www.saluzzomusicafestival.it