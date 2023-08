Boves, modifiche alla circolazione per festeggiamenti di San Bartolomeo

Dal 23 al 28 agosto torna a Boves, in piazza Italia, la grande Festa di San Bartolomeo, che terminerà in bellezza con la Cena del Ricetto lunedì 28 agosto.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno operative alcune modifiche alla viabilità ed alla sosta, come di seguito meglio specificato:

1) Dalle ore 06.00 di lunedì 21 agosto e fino alle ore 23,59 di martedì 30 agosto 2023, la sosta di tutti i veicoli è vietata, con previsione di rimozione forzata, in piazza Italia, nella zona centrale adibita a parcheggio, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con via F. Ferrari e il Monumento ai Caduti della 1^ Guerra Mondiale;

2) Dalle ore 14,00 di mercoledì 23 agosto alle ore 2.00 di martedì 29 agosto 2023 la sosta di tutti i veicoli è vietata, con previsione di rimozione forzata, in piazza Italia, nel tratto a monte del monumento ai caduti per un’area di metri 5 x 5;

3) I giorni 25, 26 e 27 agosto 2023 la sosta di tutti i veicoli è vietata, con previsione di rimozione forzata in piazza Italia, nel tratto compreso tra via B. Lerda ed il monumento ai Caduti della 1^ Guerra Mondiale dalle ore 17.00 alle ore 02.00 del giorno successivo;

4) I giorni 23, 24, 25, 26 e 27 agosto 2023, dalle ore 19,00 alle ore 02,00 dei rispettivi giorni successivi:

a) la circolazione di tutti i veicoli è vietata in piazza Italia, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con corso Trieste/via Cuneo/piazza Garibaldi (fioriera posta a delimitazione dell’intersezione) ed il monumento ai Caduti della 1^ Guerra Mondiale;

b) la sosta di tutti i veicoli è vietata in piazza Italia, davanti alle transenne poste a delimitazione dell’area di cui al paragrafo a)

c) la circolazione di tutti i veicoli è vietata in:

- via B. Lerda;

- via F. Ferrari;

- via I. Vian;

- via T. Beraudo;

- via Dr. Michele Risso, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con piazza Italia ed il civico n. 1;

d) la circolazione di tutti i veicoli in via Moschetti, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con piazza Italia e via Don Olivero è consentita a senso unico con direzione da piazza Italia a via Don Olivero;

5) Dalle ore 06,00 di lunedì 28 agosto alle ore 02,00 di martedì 29 agosto 2023

a) la circolazione e la sosta di tutti i veicoli sono vietate, con previsione di rimozione forzata in:

- Piazza Italia;

- via B. Lerda;

- via F. Ferrari;

- via I. Vian;

- Via T. Beruado;

- via Dr. Michele Risso, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con piazza Italia ed il civico n. 1;

b) la circolazione di tutti i veicoli in via Moschetti, nel tratto compreso tra l’intersezione della medesima con piazza Italia e via Don Olivero è consentita a senso unico con direzione da piazza Italia a via Don Olivero;

Infine, per permettere il montaggio delle attrazioni del luna park in piazza Borelli (attrazioni destinate ai bambini) e in piazza Caduti (altre attrazioni)

6) Dalle 14,00 di mercoledì 23 agosto alle ore 12,00 di mercoledì 30 agosto 2023, la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli al sevizio delle attrazioni del luna park, sono vietate, con previsione di rimozione forzata, in piazza Borelli, ad eccezione del tratto congiungente corso Trieste a via Roma, ed in piazza Caduti, nella parte interna adibita a parcheggio, con eccezione dell’anello esterno.