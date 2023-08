Domenica 27 agosto a Limone si festeggia l'Abaiya

Domenica 27 agosto a Limone si terrà come da tradizione la Festa dell’Abaiya, manifestazione in costume di fine estate che rievoca la cacciata dei Saraceni dalla Valle Vermenagna tra canti popolari e folklore.

Protagonista delle celebrazioni sarà il gruppo folkloristico limonese, che animerà al mattino le vie del centro storico con musiche e balli tradizionali. Il corteo partirà alle 10.30 dalla chiesetta di San Secondo per poi giungere alla chiesa parrocchiale di San Pietro, dove alle 11.15 verrà celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione, nelle vie del paese ci sarà la processione religiosa con la partecipazione della banda musicale e del gruppo folkloristico.

La rievocazione proseguirà nel pomeriggio: dalle 15.30 nel centro storico si potrà assistere ai balli tradizionali in costume. In seguito, alle 16.30, si terrà in Piazza del Municipio la cerimonia dell’investitura degli Abbà, quelli che un tempo erano i signorotti del luogo.

Di seguito tutti gli eventi dell'ultimo weekend di agosto a Limone.

Venerdì 25 agosto nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17 ultimo appuntamento dell’estate della rassegna “Divertiamoci con i giochi di una volta” dedicata ai bambini. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci Limone in via Roma (0171 92319 - info@scuolascilimone.it).

Sempre venerdì 25 agosto dalle 15.30 alle 17.30 si potrà approfondire la storia del patrimonio culturale di Limone con una visita guidata gratuita lungo le vie del centro. Ritrovo in Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Alle 21 il Teatro Alla Confraternita accoglierà Bruno Gambarotta, che presenterà il suo libro “Fuori programma: le mie memorie della Rai”. Un’occasione per ascoltare aneddoti e vicende vissute dallo scrittore, giornalista e conduttore televisivo in cinquant'anni di carriera e per immergersi all’interno di una visione originale della più grande e popolare industria culturale italiana. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prenotazioni all’Ufficio Turistico (0171 925281).

Sabato 26 agosto a partire dalle 9 nelle vie del centro storico shopping tra le bancarelle dei commercianti limonesi per il consueto appuntamento del Desbarass.

Alle 20.45 si terrà anche la premiazione del concorso Premio balconi fioriti: una giuria selezionata nominerà i vincitori nelle varie categorie (alberghi, balconi, esercizi commerciali con biciclette e condomini) offrendo loro un riconoscimento per l’impegno nella promozione del decoro e dell’aspetto estetico del paese attraverso i fiori e le piante ornamentali. La serata proseguirà con il concerto dei Lou Pitakass, che intratterranno il pubblico con un repertorio di musiche tradizionali e brani originali, unendo i suoni occitani ai generi più moderni come il rock.