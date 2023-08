Festeggiamenti per San Rocco a Revello, stasera balli caraibici e domani l'atteso spettacolo pirotecnico

Proseguono a Revello i festeggiamenti per San Rocco, organizzati dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Dopo le celebrazioni religiose di ieri, domenica 20 agosto, con la messa davanti alla cappella del santo, e nel pomeriggio l’inaugurazione della mostra di pittura e scultura di Ugo Giletta nella cappella Marchionale, stasera, a partire dalle 21 è la volta dei balli caraibici animati dalla scuola di ballo “Emotion Dance”.

La festa si concluderà domani sera, martedì 22 agosto, con il tradizionale e tanto atteso spettacolo pirotecnico previsto alle 22,30 sulla collina vicino al campanile dell’orologio, simbolo di Revello.

Il sindaco Daniele Mattio: “Lo spettacolo pirotecnico dei ‘fuochi di San Rocco’ è sempre molto apprezzato sia dai revellesi che dalle tante persone che giungono in paese appositamente per poterli vedere.

È nato 10 anni fa grazie alla Pro Loco assieme al Comune e grazie al coinvolgimento e sostegno delle attività commerciali, che con i gestori del Luna Park e le diverse aziende del paese contribuiscono affinché si possa realizzare lo spettacolo, diventato ormai una tradizione.

Desidero ringraziare, anche a nome dell’amministrazione comunale, tutti coloro che supportano l’evento ed Ettore Ghibaudo per i fuochi artificiali”.

Lo spettacolo da 10 anni è realizzato dalla Piro G. di Ettore Ghibaudo di Brondello la cui azienda ha sede a Pagno in valle Bronda.

Nel 2020 Ghibaudo ha vinto i campionati italiani di fuochi artificiali a Roma al concorso nazionale “Stelle di fuoco” dove si è aggiudicato il primo premio.

Tra i gli ultimi spettacoli pirotecnici realizzati merita di essere ricordato quello per festeggiare la campionessa di sci Marta Bassino, a ritmo dell’inno nazionale, lo scorso febbraio a Borgo San Dalmazzo, dopo l’ultima vittoria a Méribel in Francia.

“Sarà uno spettacolo ‘piro emozionale’ dal titolo ‘La fiaba dalla torre magica’ – spiega Ettore Ghibaudo – che narrerà una storia tra giochi di luci, cascate di fuochi dal campanile e fontane luminose scoppiettanti. Non vi svelo altro per non rovinare l’effetto sorpresa”.

Per vedere ‘la fiaba dalla torre magica’ non resta che andare domani sera a Revello ammirando con il naso all’insù i fuochi dal campanile che domina il paese dalla collina.