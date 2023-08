Perlo per un giorno, da piccolo comune a Capitale dei trattori

Per un giorno il piccolo paese di Perlo si è trasformato nella Capitale del trattore, re indiscusso del mondo agricolo.

La terza edizione del “Raduno dei Trattori”, ha visto schierati 160 mezzi, moderni e d’epoca: il più datato era del 1950 ed una marea di persone, tra curiosi ed appassionati e soprattutto bambini, incantati davanti a quegli imponenti mezzi a motore di tutti i colori.

Grande successo di pubblico e anche di autorità che - accanto al sindaco Simona Rossotti e a Lorenzo Benzo, presidente dell’Associazione Amici di Perlo che ha organizzato la manifestazione - non hanno voluto mancare al taglio del nastro, in una giornata piena di sole, rinfrescata dal noto venticello di Perlo.

Tra loro i sindaci di Nucetto, Bagnasco, Castelnuovo di Ceva, Scagnello, Piozzo e anche l’assessore di Roccavignale, paese della vicina regione ligure. Perché i trattori in mostra a Perlo, provenivano non solo dal Piemonte ma anche dalla Liguria.

Non poteva mancare il presidente della Provincia e sindaco di Mondovì Luca Robaldo, che proprio da Perlo ha iniziato a lavorare al progetto che lo ha condotto fino alla presidenza della Provincia di Cuneo.

Ha portato il saluto del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il consigliere di Forza Italia Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio Regionale. In rappresentanza della Commissione agricoltura della Camera, della quale fa parte, c’era l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro.

Sul palco, a portare il loro saluto, anche Massimo Gula - in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, neo presidente del Gal Langhe Roero Leader - e Marco Benzo della Coldiretti.

“Questa è uno degli appuntamenti più importanti di Perlo - ha detto il sindaco Simona Rossotti - e il successo crescente dimostra la sua validità che coinvolge non solo il terittorio ma anche le istituzione l’imprenditoria. La presenza dell’imprenditore Monge dell’azienda leader per la produzione del mangime, conferma l’importanza della filiera del mondo agricolo, del quale il trattore è il simbolo di chi lavora e produce con dedizione e senza guardare orari e festivi. Un plauso a Lorenzo Benzo e ai ragazzi Amici di Perlo e un grazie ai sindaci per la loro presenza. Ringrazio - ha sottolineato Rossotti - l’onorevole Monica Ciaburro, amica di lunga data. Un ringraziamento particolare, voglio però rivolgerlo al consigliere regionale vicepresidente del consiglio, Franco Graglia per la sua costante presenza sul territorio ed il suo aiuto che non è mai mancato. Così come non mancherà il nostro appoggio a lui nel momento opportuno. Perlo - ha concluso il primo cittadino - è un paese ricco di iniziative, che presto inaugurerà altre sedi importanti per la collettività. Ma è indubbio che i risultati migliori si ottengono sempre con il lavoro di squadra”.

“Rivolgo i miei complimenti al sindaco Rossotti e al presidente Benzo per questa giornata non solo bella da vedere ma anche densa di significato - ha sottolineato Franco Graglia -. Perché il trattore rappresenta per antonomasia il lavoro che ogni giorno, con passione, sacrifici e pazienza, svolgono i nostri contadini. Persone attaccate al loro territorio che custodiscono al meglio per valorizzarlo e permettere anche alle nuove generazioni di restare qui, dove tutti noi abbiamo le nostre radici. Come Regione Piemonte, abbiamo fatto e sempre faremo la nostra parte per aiutare e sostenere chi come voi si prende cura dei valori più importanti della vita, le cui radici sono proprio qui, nel mondo contadino”.

“Come sindaco di un piccolo comune, ho ben presente quanto lavoro ci sia dietro all’organizzazione di una simile giornata di festa - ha sottolineato l’onorevole Monica Ciaburro - e come rappresentante della Commissione agricoltura vi posso garantire che il ministro Lollobrigida è molto attento a preservare ogni più piccola specificità del mondo agricolo, ben sapendo che è quella la forza della nostra Nazione. Perché tutto nasce da lì, a bordo di quei trattori che sono il simbolo del lavoro, del cibo che mangiamo e delle eccellenze agroalimentari che fanno grande l’Italia nel mondo”.

Un ringraziamento particolare ai “suoi ragazzi”, lo ha rivolto il presidente dell’Associazione Amici di Perlo, Lorenzo Benzo: “È soprattutto grazie al loro lavoro se abbiamo ottenuto questo grande successo. Volontari giovani, che amano il loro paese e si impegnano per renderlo ancora più bello e vitale. Oggi ci godiamo questa giornata di festa - ha concluso il presidente Benzo - ma tra pochi mesi, già entro la fine dell’anno, ci metteremo al lavoro per organizzare la quarta edizione”.