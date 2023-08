Rivoira di Boves, torna la grande festa di San Grato

Da giovedì 31 agosto torna la grande festa di Rivoira. Il ricco calendario dei festeggiamenti di San Grato che animeranno la frazione bovesana comprenderà serate gastronomiche, musica, animazione e tanto altro!

Giovedì 31 agosto la manifestazione prenderà il via con la gara a scala 40 presso il circolo Unione Agricola alle ore 20,30.

Venerdì 1 settembre alle ore 18,30 inizierà la corsa podistica non competitiva organizzata dalla Boves Run di Marco Dalmasso.

Alle ore 19,30 Rivoira by Night 17. Fiumi di birra e carne alla piastra per tutta la sera. A partire dalle ore 21 Dj set Isoman.

Alle ore 20,30 si terrà la gara alla Belotta presso il circolo Unione Agricola.

Sabato 2 settembre alle ore 14 la gara di Bocce Petanque e alle 19,30 torna Rivoira by Night 17. Fiumi di birra e carne alla piastra per tutta la sera. A partire dalle ore 21 musica a volontà con Marco Marzi e Marco Skarica.

Domenica 3 settembre alle ore 9,30 si terrà il raduno di trattori di serie con giro per le strade di Rivoira nel tardo pomeriggio.

Alle ore 10 Santa Messa e processione in onore di San Grato. Seguirà la benedizione dei trattori e l’inaugurazione dell’esposizione di prodotti locali “Ai Piedi della Bisalta” in collaborazione con il Consorzio della Patata della Bisalta. per tutta la giornata mostra di animali, gran mercato rivoirese.

Sempre dal mattino si terrà la piazza dei Balocchi, giochi per bambini e adulti in collaborazione con Varaita Giocolegno.

Alle ore 13 Pranzo organizzato dall’Amministrazione del Circolo Unione Agricola.

Alle ore 18 Aperitiviamo insieme! Spritz, Pizza e Musica per tutta la serata.

Lunedì 4 settembre, alle ore 14 gara a Pallapugno aperta a tutti! Alle 19,30 Gran grigliata rivoirese. Serata gastronomica con il supporto di Mary Barale, Chef Stellata. Intrattenimento musicale con i Coitoni. Biglietti ad esaurimento. Prenotazione obbligatoria ai numeri: 348 4764399 Paolo Curti – 347 1625755 Milena Cavallo. Porta con te posate e bicchieri!

Sabato 16 settembre dalle ore 19,30 – tradizionale Cena dell’Amicizia presso il chiostro dell’Asilo – per info e prenotazioni Macagno Cristian 349 6030059.