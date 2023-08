Tutto pronto per l'inizio del "settembre Saluzzese": oltre 100 eventi tra cultura e divertimento

Dal 22 agosto - apertura con il Festival Internazionale Chitarrissima - e senza soluzione di continuità, Saluzzo estate lascia il testimone al settembre Saluzzese, manifestazione che, anno dopo anno, assume sempre di più i connotati di un grande cartellone culturale caratterizzato da eterogeneità della proposta e grande qualità, grazie alle importanti collaborazioni ai Festival internazionali che la compongono!



Un calendario culturale lungo 10 settimane che saluta l’estate e introduce l’autunno, oltre 10 Enti al lavoro insieme, ognuno secondo le proprie caratteristiche, ma tutti guardando ad un unico risultato: oltre 100 gli eventi che andranno in scena in poco più di 70 giorni.



La Fondazione Amleto Bertoni, ancora una volta, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, si propone come collante di questa compagine culturale e dà alle stampe un calendario che davvero sarà occasione e motivo per venire a scoprire Saluzzo anche in Autunno … aspettando ovviamente il Natale! La musica, il teatro, gli eventi di piazza, le celebrazioni ufficiali, sono solo alcuni appuntamenti di un Settembre Saluzzese che vuole essere momento culturale di territorio, aperto alle più diverse proposte. Fiore all'occhiello, la “Festa del libro medievale e antico di Saluzzo”, evento Off del Salone Internazionale del Libro creato in collaborazione con Fondazione Crs e Comune di Saluzzo. Ma non mancherà una grande sorpresa voluta dal Comune di Saluzzo e ideata in collaborazione con Camera e Fondazione Artea.



Da dove si parte? Dal Festival Internazionale Suoni d’Arpa in collaborazione con Fondazione Scuola APM. E poi il 3 settembre arriva un grande evento a chiudere l’estate di Suoni delle Terre del Monviso: i Polifonici del Marchesato e i Musici del Marchesato presentano una “prima” produzione nazionale, con celebri canzoni pop riadattate e riarrangiate per Coro e Orchestra. A seguire le proposte firmate Fondazione Piemonte dal Vivo e il Cinema Teatro Magda Olivero, le visite firmate MuSa, un nuovo Festival per conoscere Castellar e gustare la cucina alpina, Jazz Visions, SPORT IN PIAZZA e la 42° Negozi in Strada, Saluzzo Musica Festival Chitarrissima, I Polifonici del Marchesato con la chiusura del loro lavoro estivo.



Per iniziare invece i festeggiamenti della festa patronale, che dureranno ben 7 giorni, ritorna a Saluzzo Mirko Casadei - 31 agosto, Ala di Ferro - che guiderà una nuova e imperdibile formazione!



Soprattutto non mancherà per dare via a tutto questo la grande FESTA di San Chiaffredo, con liscio, tango, le corali, e una serata dedicata a giovani e giovanissimi. I fuochi, infine, Pirotecnici chiuderanno la nuova edizione della Mostra Nazionale della Meccanica Agricola.

Se siete pronti eccovi un ricchissimo e importante calendario di SETTEMBRE SALUZZESE!