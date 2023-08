Cuneo, Boselli (Indipendenti): "Il nuovo direttore dell'ASO aveva i requisiti necessari alla nomina?"

Sono passati solo alcuni giorni dalla prima interpellanza presentata dal gruppo consigliare cuneese degli Indipendenti con “protagonista” il dottor Giorgio Rinaldi, nuovo direttore amministrativo dell’ASO di Cuneo.



La compagine di via Meucci, infatti, nel primo documento chiedeva conto dei motivi per cui gli fosse stata concessa l’aspettativa da dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti e, del settore Affari Legali da parte dell’amministrazione comunale. Una decisione che “destava ancora iù sorpresa considerando che il dirigente avrebbe ormai raggiunto l'età pensionabile e che, se 'incarico che lascia è di alto livello, quello che andrà a ricoprire è di altissimo livello non solo gerarchico ma anche retributivo”.



Ora, Giancarlo Boselli, torna a interpellare la sindaca Patrizia Manassero chiedendo se il dottor Rinaldi – al momento della nuova nomina – risultasse “in possesso di tutti i requisiti necessari per ricoprire l’incarico, tenendo conto che sembrerebbe richiesta anche esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private”.



La risposta verrà data durante il consiglio comunale di settembre.