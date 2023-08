Domenica 10 settembre il gruppo comunale Avis Moretta organizza il consueto pranzo solidale presso il giardino del santuario di Moretta.

Per i donatori del gruppo morettese il pranzo è gratuito, per famigliari e simpatizzanti è richiesta un'offerta libera da versare durante l’evento.

Prenotazione obbligatoria entro il 4 settembre. Gradite sorprese per tutti durante la giornata-



Per info e prenotazioni

Laura Notario 3477350050

Barbara Bargiano B&B shoes and sport tel. 3393596532