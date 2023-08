A Mondovì ritorna il week-end del "Fuori tutto" a Breo

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto le attività commerciali promuoveranno gli 'affari di fine stagione', in concomitanza con il termine dei saldi estivi.

Un'occasione per fare acquisti ammirando le bellezze della Città, unendo il passeggio tra le vetrine alle visite culturali. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione 'La Funicolare' e giunta alla settimana edizione, si svolgerà inoltre in concomitanza con il mercatino dell'antiquariato in piazza Ellero.