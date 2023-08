Alba, nuova viabilità e 18 parcheggi in più per la scuola media della Moretta

È stato definitivamente ultimato il cantiere per la realizzazione della nuova viabilità e dei parcheggi nell’area retrostante alla scuola media “Sandro Pertini” nel quartiere Moretta ad Alba. Tra le novità più significative il senso unico di marcia istituito lungo via Carlo Cencio, concordato con la Direzione scolastica, il Centro Riabilitazione Ferrero, il Comitato di Quartiere e i residenti, per ottenere un miglioramento della circolazione e ricavare 18 nuovi stalli in più rispetto a quelli esistenti. Il senso unico è attivo a partire dalla serata di oggi, martedì 22 agosto.

Attraverso l’intervento, iniziato a marzo e finanziato dall’Amministrazione comunale con 150 mila euro, nell’area retrostante è stata ampliata la zona di accesso alla scuola e raddoppiata l’ampiezza del marciapiede, sono stati realizzati nuovi parcheggi anche per moto e biciclette, oltre ad aiuole e marciapiedi. Sono stati inoltre completati la rete per la raccolta delle acque piovane, l’illuminazione pubblica, la segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Infine, per snellire ulteriormente la viabilità, è stato realizzato, sempre nell’area dietro all’istituto, un ampio spazio per il passaggio e lo stazionamento dei pullman, a servizio di tutte le scuole della zona.



“Con questo intervento – spiegano il sindaco Carlo Bo e l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio - abbiamo completato definitivamente l’area intorno alla scuola e la sua viabilità, fondamentale per permettere un accesso scorrevole e meno congestionato soprattutto negli orari di punta. Per fare questo, in sinergia con l’Istituto scolastico, Centro di riabilitazione Ferrero, Comitato di quartiere e residenti, si è optato per il senso unico di marcia in via Cencio. Grazie a tutti questi interventi sono stati ricavati 18 nuovi parcheggi auto e un’area interamente dedicata ai pullman sul retro della scuola che non sosteranno più sulla viabilità principale”.

"Abbiamo realizzato un’opera che, al di là dell’investimento di 150 mila Euro - aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Massimo Reggio - è la chiara espressione di un “esempio di buon metodo”, nato dalla condivisione, dall’ascolto e dalla sinergia con tutti gli attori presenti nel quartiere Moretta, e precisamente nella zona della scuola. Dopo aver studiato il caso nelle commissioni consiliari, ed aver considerato le varie voci, come ho detto prima, siamo passati dal progetto originale, che prevedeva una piattaforma sportiva, a quello attuale, con la realizzazione della nuova area dietro la scuola dedicata alla viabilità, per le manovre dei bus e lo stallo delle vetture, nei nuovi 18 parcheggi. Così non si avrà più la congestione del traffico e il parcheggio selvaggio nei pressi della strada principale. Una decisione nata in accordo con i comitati di quartiere, le associazioni sportive, la parrocchia che gestisce l’oratorio, e la scuola, tutti concordi sulle eventuali difficoltà di gestione della teorica nuova area sportiva. Con loro abbiamo capito che non ci sarebbe stata la possibilità di donare al quartiere una struttura efficiente. Siamo soddisfatti per avere realizzato una soluzione che noi in Comune consideravamo utile, confermata poi dai vari attori del quartiere, che sono rimasti molto soddisfatti".