Busca si prepara ad ospitare l'ultima tappa di Mirabilia “On The Road”

"Water of Love", questo il titolo della XVIIma edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideato e organizzato dall' Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto. Sarà questo un festival dedicato alla sostenibilità ambientale, all’inclusione, alla parità di genere e a tutto ciò che ciascuno di noi nel suo piccolo, attraverso il proprio agire, può fare per avere oggi una Terra e un mondo migliore e per lasciare un pianeta vivibile alle future generazioni.

"Water of Love" (Acqua dell’Amore) è la traccia numero due dell’album di debutto che nel 1978 pubblicavano i Dire Straits ed è il titolo della prossima edizione di Mirabilia.

Acqua e Amore, beni necessari, indispensabili per la vita umana. Beni da proteggere, accudire, preservare. Beni che possono e devono essere accessibili a tutti, che vanno difesi, tutelati ma anche festeggiati, condivisi, celebrati.

L'edizione 2023 presenta un cartellone estremamente ricco: percorsi di scoperta delle aree più innovative delle performing arts, spettacoli partecipativi, itineranti, intimi, site specific, di ricerca e molto altro, in un mosaico dove i linguaggi si mescolano, generi e stili si destrutturano, dove teatro fisico e teatro di ricerca, danza contemporanea e giovani produzioni di circo emergente, teatro di parola e circo di tradizione non solo si avvicendano, ma si conoscono e confrontano costruttivamente e la transdisciplinarietà di generi diventa bandiera di nuovi linguaggi possibili e da esplorare.

Mirabilia è sempre più orientato ad abbattere barriere e divisioni, e lo fa attraverso spettacoli pensati in chiave internazionale, oltre a tenere alta l’attenzione all’accessibilità dei luoghi delle rappresentazioni, cercando di ridurre il più possibile le barriere architettoniche; un festival capace di consigliare, incuriosire, suggerire, ma mai imporre: ogni spettatore potrà come sempre vivere il proprio Mirabilia, in un percorso di spettacoli che “disegnerà” in base ai propri interessi o percorrerà facendosi guidare semplicemente dall’applauso che proviene da una piazza o dalle risate che fuoriescono da un cortile.

Queste le parole di Fabrizio Gavosto direttore artistico, sulla prossima edizione del Festival "L'acqua e l'amore, due elementi fondamentali per la vita. E tutto il Festival quest'anno è un inno alla vita e all'amore, un susseguirsi di emozioni, una girandola di pensieri, riflessioni, esperienze, per condurci per mano a riflettere sulla condizione umana e sul suo rapporto con la Terra che abitiamo. Un manifesto di umanità che chiede che il nostro tempo non diventi caotico e superficiale, un invito a condividere qualcosa di unico e irripetibile, che con leggerezza sia capace di motivarci e anche di pungolarci quando necessario, e che fortemente viva nel nostro cuore"

MIRABILIA “ON THE ROAD”

24 - 27 AGOSTO 2023

BUSCA

Sarà a BUSCA, dal 24 al 27 agosto, l’ultima tappa di Mirabilia On the Road. Qui il Collettivo Antilia (“Antilia” - pare fosse il nome antico della città di Busca!) proporrà il suo progetto che nasce dall’iniziativa di straordinari artisti di strada e circensi riconosciuti a livello internazionale che, insieme o separatamente, presenteranno una selezione di loro spettacoli adatti a un pubblico di adulti e bambini. Antilia è uno spazio, quasi un luogo fuori dal tempo, in cui accomodarsi per immergersi in un circo a cielo aperto che propone una programmazione con più repliche ospitate durante tutti i giorni del Festival. Il collettivo Collettivo Antilia è formato dagli artisti Silvia Martini, Mario Levis, Giulio Lanzafame, Selvaggia Mezzapesa e, con la sua arena, sarà a Busca in Piazza Diaz.

Dedicato ai più piccoli, il Microcirco con la Piazza dei Balocchi, sarà presenza fissa in tutte le giornate nei Giardini Comunali mentre nella Sala Incontri del Teatro Civico, COORPI presenta una proiezione di video in loop di una selezione di opere provenienti dalla sezione one minute - Z Generation della decima edizione del contest di videodanza La Danza in 1 minuto.

In questa tappa anche il nuovo spettacolo Volta del Collectiv Na’ Esquina compagnia circense brasiliana con base in Francia. Il Collectiv Na’ Esquina è in Residenza Artistica a Busca grazie al progetto PerformingLands 2.0 e chiuderà il periodo di creazione del nuovo spettacolo con due repliche nella città che lo ha accolto per ultimare il suo lavoro (lo spettacolo debutterà in prima nazionale a Cuneo pochi giorni dopo).

Nel 2022 era invece in Residenza PerformingLands la Compagnia Quintoequilibrio con il suo nuovo progetto Felicia...e quanta strada ha fatto Felicia da allora! Proprio lo scorso anno infatti, andava in scena la prova aperta “Aspettando Felicia” al termine della Residenza Artistica a Busca della Compagnia e adesso lo spettacolo completato torna proprio qui, in uno dei luoghi in cui questo bellissimo lavoro di teatro di figura ha avuto la sua genesi, per mostrarsi a tutto il pubblico.

E’ infatti Busca la sede della Residenza Artistica PerformingLands 2.0 e qui hanno dunque luogo ogni anno i percorsi di ricerca e creazione di moltissimi nuovi progetti di spettacolo che, quando pronti, entrano spesso a far parte del cartellone del Mirabilia Festival.

Primo appuntamento di questa importante tappa “On the Road” del Festival è Sinfonia Clown, a ingresso gratuito, in programma giovedì 24 alle ore 20.30 al Teatro Civico, proposto dall’Accademia Internazionale di Teatro di Roma (in replica anche venerdì 24 e sabato 25), uno spettacolo che si colloca nel filone del teatro nel teatro, con una sua connotazione peculiare, poiché le rappresentazioni qui sono sketch surreali, poetici e metateatrali visti con gli occhi stralunati e sprovveduti di un clown, libero nella sua arte. Dal suo sguardo disincantato ed innocente l’essenza dell’uomo arriva al cuore dello spettatore con il suo umorismo velato e profondo.

Venerdì 25 al via il progetto del Collettivo Antilia con tre appuntamenti, Happy Hoop di Silvia Martini uno spettacolo di circo e teatro di strada che combina alta tecnica di hula hoop, verticali e clown con un grande coinvolgimento di pubblico di tutte le età. Impossibile infatti non lasciarsi coinvolgere dal suo mondo pieno di cerchi e acrobatiche follie, ritmo indiavolato da basi liriche dal sapore esotico.

A seguire Mario Levis con Hanger una eccentrica performance di clownerie dedicata a tutta la famiglia su come utilizzare gli oggetti usati distrattamente ogni giorno in modo divertente affascinante e sorprendente, facendoli animare silenziosamente e senza avere il tempo di rendersene conto, per ritrovarsi a ridere come bambini, guardando questi oggetti volare, trasformarsi e persino innamorarsi.

Chiude la serata Giulio Lanzafame con Yes Land, ciò che a prima vista può sembrare una casa caotica è, in realtà, l’universo di Giulio, eterno viaggiatore in cerca di approvazione, lui vuole solo mettere ordine. Non sempre fila tutto liscio ma basta cambiare prospettiva e ogni intoppo diventa l'occasione per trovare il lato positivo delle cose e divertirsi.

La giornata di sabato 26 si apre nuovamente con Giulio Lanzafame che questa volta propone Tra le Scatole, uno spettacolo in bilico tra giocoleria e corda molle, che passando tra le strade dell'acrobatica accompagnerà il pubblico a seguire il capitombolo di un personaggio sballottato tra mondi e situazioni in continuo inciampo.

Si prosegue in Piazza della Rossa con l’esilarante e imperdibile spettacolo Deux Secondes dell’ artista francese Petit Monsieur (in replica anche domenica 27) giocosa esplorazione dei tempi moderni, spettacolo di grandissimo e intramontabile successo , già ospitato a Mirabilia in una delle primissime edizioni del Festival, e presentato nei talent show televisivi di tutto il mondo; dopo i problemi con la cabina telefonica, Petit Monsieur gioca con uno dei nuovi oggetti che hanno invaso la nostra vita quotidiana, tecnologicamente brillante, incredibilmente comodo, ma così subdolo, come una tenda pieghevole da campeggio.

Nel pomeriggio il circo contemporaneo del collettivo circense brasiliano Collectiv Na Esquina, che presentano, al termine della loro Residenza Artistica a Busca, Volta (in replica anche domenica 27), parte finale del trittico di Pedro Guerra e Liz Braga di ricerca attorno sentimento della Saudade. Attraverso il sollevamento acrobatico, il cerchio e la musica con influenze iraniano-brasiliane, gli artisti danno forma alla Saudade. Nostalgia, assenza? Questa intraducibile parola brasiliana “saudade”...un’emozione chiara, condivisa, conosciuta... ma la cui spiegazione precisa ci sfugge: come parlare di assenza in una disciplina artistica che, fin dall'inizio, può esistere solo con la presenza dell'altro?

La serata si chiude nell’arena del Collettivo Antilia con lo spettacolo La Dama Demodè, i tempi moderni sembrano ormai travolti da una inquietante ansia di sapere cosa faccia l’altro, con chi è, cosa stia pensando, quando e dove, ma é possibile comunicare senza sapere tutto questo? La bellezza dell’incontro casuale, la purezza di un gesto inaspettato o la condivisione di un pensiero nella distanza sembrano ormai concetti fuori moda…anzi…Demodè!

Nel ricco cartellone di domenica27, oltre alle repliche programmate, Prismadanza animerà in più momenti della giornata la centralissima Via Umberto I, con Prismabanda Street Band una street band che è un prisma di musica, danza ed energia, che tocca generi musicali diversi e ne realizza un musical itinerante tra gags, coreografie e giocoleria.

Ancora circo con l’ASD il Gecko Tarantasca che presenta con i suoi giovanissimi allievi Il valore del tempo, uno spettacolo con tessuti aerei, il tempo e le sue mille sfaccettature, sta a te scegliere. Prendi la tua storia riconosci il momento giusto, accetta il tuo meteo interiore, cogliendo le opportunità e cercando l’armonia. Rispetta il tuo kairos, vivi la vita al tuo ritmo e le emozioni per affrontare il tuo futuro. Dona valore al tuo tempo.

Chiusura della tappa di Busca con un la Compagnia Quintoequilibrio (accolto in residenza creativa a Busca nel 2022) che presenta Felicia, ispirato a una storia del bosco in cui ci sono gli animali e una strega di nome Felicia che va ad abitare al limitare del bosco, e con il suo arrivo rompe tutti gli equilibri. Gli animali sono preoccupati, dicono che Felicia entra nel bosco per rubare la loro felicità! Dicono che Felicia è pericolosa! Dicono che bisogna fare qualcosa subito per risolvere questo problema! Tutti gli animali sono d’accordo. Proprio tutti? Tra gli animali c’è un tasso che forse la pensa diversamente, ma accetta la decisione di tutti: sbarazzarsi della strega! Questa è la storia di un problema che viene affrontato con uno scontro ma che si risolve con un incontro.

Ultimo, esplosivo e focoso appuntamento della serata Prismadanza con Calidè i custodi delle fiamme.

Busca, ultima tappa On the Road, passa così il testimone alla Città di Cuneo, riconfermata anche quest’anno cuore della XVIIma edizione del Festival, dal 30 agosto al 3 settembre 2023 con un ricchissimo cartellone e spettacoli nazionali e internazionali di altissima qualità artistica.

I biglietti del Festival Mirabilia sono acquistabili in prevendita online, senza nessuna maggiorazione, all’indirizzo: https://www.ticket.it/festival/mirabilia-xvii-edizione.aspx

Nei giorni del Festival a Busca la biglietteria in loco è presso il Teatro Civico di Busca.

Per gli spettacoli a biglietto di Busca e Cuneo è attiva una scontistica dedicata ai possessori di CartaFamiglia6Granda.

INFO: www.festivalmirabilia.it

