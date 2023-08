Sentieri incantati, personaggi magici e natura: a Mango si può percorrere la gnomovia

"Nei paesi spesso mancano degli spazi a misura di bambino", partendo da questa considerazione l'associazione culturale Manganum ha ideato a Mango, la gnomovia. Si tratta di un percorso a misura di famiglia pensato ad anello e di facile percorribilità, che permette di vivere il paese e la sua natura, vedendolo con gli occhi dei bambini. La fantasia dei volontari, ispirata dagli gnomi, ha elaborato, a marzo 2021, un percorso esperienziale, una vera e propria favola a tappe, capace di unire spensieratezza, gioco e apprendimento, e di condividere in modo sereno un messaggio di tutela. Per questo gli allestimenti sono stati realizzati in prevalenza con materiali di recupero.

"Il percorso ad anello è in parte sterrato ed oltre ad essere di facile percorribilità, ha una grande visuale sulle Langhe. Si apre, infatti, su un ampio territorio di vigneti e boschi: un mix di tranquillità e silenzio che rende la passeggiata sicura e rilassante. L'accesso è libero, ma vengono organizzate visite accompagnate e su prenotazione, durante le quali ai bambini vengono raccontate favole e date nozioni sulla flora e la fauna attraverso il gioco. In alcune occasioni speciali si possono incontrare personaggi magici come Maga Sbadatella o Mago Pasticcione. Nei mesi estivi si organizzano, sempre su prenotazione, passeggiate notturne, cacce al tesoro degli gnomi e altri piacevoli eventi", raccontano gli organizzatori.

Uno dei prossimi eventi è previsto venerdì1°settembre alle ore 20.30, con una passeggiata notturna guidata nel sentiero magico della gnomovia durante la quale ci saranno sorprese, racconti e incontri fantastici (offerta libera, sono necessarie scarpe adeguate e torcia elettrica). Ritrovo in piazza XX Settembre alle ore 20.30, per prenotarsi 348/5192362; 341/4310180; 368/1846901.