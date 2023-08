Una giornata da bollino rosso al Pronto soccorso di Cuneo: 260 accessi e tante emergenze

Ieri 21 agosto, a Cuneo, è stato un via vai continuo di elicotteri del 118 e di ambulanze dirette al Pronto soccorso e al DEA dell'ospedale Santa Croce e Carle. Tantissimi accessi e tantissimi codici elevati. Un affollamento inconsueto per quantità di persone e per gravità di patologie.

"C'è stato un momento, nel pomeriggio, in cui stavamo gestendo ben cinque codici rossi in contemporanea. Di giornate così, in 30 anni, me ne ricordo un paio", commenta il dottor Giuseppe Lauria, primario del Pronto Soccorso

Agosto è da sempre uno dei periodi con il maggior numero di accessi nei Pronto soccorsi italiani. A Cuneo accedono, normalmente, circa 170-190 pazienti al giorno. Ieri, nelle 24 ore, gli accessi sono stati ben 260.

"Ad un cento punto - continua il medico, che ieri è stato al lavoro fino alle 20.30 - abbiamo dovuto avvisare le tante persone in attesa che stavamo gestendo delle emergenze e che avremmo, pertanto, interrotto momentaneamente l'attività ordinaria. Mi dispiace che siano state costretta ad ore e ore di attesa, ma credo abbiano comunque capito, perché c'è stata una grande comprensione da parte di tutti. Un codice rosso o arancione non sono differibili".

Quando Lauria è uscito dal reparto, c'erano ancora 74 pazienti in carico, di cui 38 ancora da vedere.

"Ieri eravamo ad organico pieno, siamo riusciti a gestire la situazione grazie anche ad una collaborazione fantastica da parte di tutti i reparti. Nel corso della giornata ci siamo attivati con un piano di mini emergenza, allungando i turni del pomeriggio sulla notte, sia per i medici che per il personale infermieristico. Fino alle due di notte abbiamo avuto quattro medici, il doppio di quelli che ci sono in giornate normali. E' stata una giornata davvero difficile, ce la ricorderemo a lungo. Ma siamo riusciti a gestire tutto grazie ad un gran lavoro di squadra".