Valcasotto ha celebrato i 50 anni della “Sagra della polenta saracena”

Domenica la frazione pamparatese di Valcasotto ha festeggiato la Festa patronale in onore di San Ludovico Re, come sempre associata all’Antica sagra della polenta saracena. Alla Santa messa, celebrata nella chiesa parrocchiale da don Giuseppe Canavese e accompagnata dal melodioso suono dell’arpa suonata da Alice Nasi e dal coro interparrocchiale, è seguito un importante momento celebrativo in onore dei 50 anni dalla prima edizione della manifestazione.

Il fortunato ritrovamento di una lettera d’invito alla 1° Sagra del 1973 ha dato infatti occasione ai volontari dell’Associazione Amici di Valcasotto di celebrare questo importantissimo anniversario:

"Abbiamo pensato di premiare con il “pistao d’or” chi, allora, diede inizio a questa tradizione e così ricordare tutti i compaesani che oggi non ci sono più ma hanno dato il loro importante contributo al mantenimento di questa preziosa ricorrenza - ha detto il presidente Alessandro Briatore -. Un altro importante riconoscimento, il “cüciar d’or”, è stato invece riconosciuto alla attività che da sempre contribuiscono, con le loro prelibatezze, alla riuscita dei vari eventi proposti".

Insieme alla celebre polenta saracena con sugo di porri o ragù di salsiccia, infatti, non mancano mai i formaggi di Beppino Occelli e le paste di meliga della Pasticceria Nasi, entrambi premiati insieme ad Alessandra Ingenetti de La Locanda del Mulino. A ricevere il “pistao d’or”, invece, Giuseppe “Bepino” Roà, che oggi come allora è insostituibile perno nella preparazione della polenta d’furmentin e Renato Chinea, l’allora presidente che decise di lanciare la manifestazione ricevendo fin da subito un importante consenso.

Presenti alla cerimonia il sindaco di Pamparato Franco Borgna, il sindaco di Roburent Giulia Negri, l’assessore di Montaldo M.vì Roberto Chiera e i presidenti della Pro Loco Pamparato Marco Magliano e Pro Loco Serra Davide Mulattieri che il presidente Briatore ha voluto ringraziare per l’importante e imprescindibile collaborazione sviluppata in questi anni.

"Lungo la giornata sono state esposte le foto di allora, che hanno suscitato grande interesse e, in alcuni casi, tanta nostalgia nel pubblico presente - prosegue -. Ringrazio di cuore, come sempre, il consiglio direttivo e i tanti volontari che hanno permesso la riuscita della festa. Un enorme grazie va anche e soprattutto alle centinaia di persone che ogni anno ci danno fiducia e accorrono da ogni dove per gustare le nostre eccellenze gastronomiche".

Davvero tante, infatti, le persone presenti alla manifestazione che è poi proseguita, nel pomeriggio e fino a sera, con il San Lis party rallegrato dalla musica di Dj Rizla.