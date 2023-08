Vicoforte, fervono i preparativi per la Festa del Santuario

C'è grande fermento in questi giorni a Vicoforte per la Festa del Santuariolle che ritorna dopo la sospensione di due anni (2020-2021) a causa il Covid e dopo l’edizione del 2022, ultimo importante atto del Comune prima del commissariamento.

"Abbiamo registrato una diminuzione delle richieste di ambulanti ed espositori che ci consente di rilocalizzare delle bancarelle e di gestire con maggior sicurezza alcune zone dalla fiera." - spiega il sindaco Gian Pietro Gasco - "Stiamo anche migliorando altri aspetti organizzativi diretti soprattutto a garantire la massima sicurezza ed a contenere i costi che in questi ultimi anni erano lievitati in modo importante. Siamo comunque certi che la fiera sarà un successo e la tradizione sarà pienamente rispettata".

I giorni della festa e della fiera sono quelli tradizionali: 8, 9 e 10 settembre con la posa delle bancarelle sulle aree stradali che inizierà giovedì 7.

L’impostazione della manifestazione - come anticipato negli scorsi mesi dall'amministrazione - sarà analoga a quella del passato pur con qualche ridimensionamento nella parte che occupa sedi stradali ed in particolare in via Ermena.