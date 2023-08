Due mezzi s'incendiano nel pomeriggio a Cuneo e Saluzzo: fiamme spente dai Vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco per due mezzi incendiati durante il pomeriggio di oggi, martedì 22 agosto.

Il primo caso poco prima delle 17 in via Cascina di Colombaro a Cuneo, non lontano dal centro commerciale Coop. Data anche la vicinanza con la locale caserma, è prontamente intervenuta una squadra con autobotte che in poco tempo ha domato le fiamme.

Pochi minuti dopo alle 17, in via Propanotto a Saluzzo un altro incendio ha visto coinvolto un mezzo pesante. Le fiamme si sono probabilmente sprigionate dall'assale. Anche in questo caso, l'intervento di una squadra locale dei Vigili del Fuoco con l'autobotte ha risolto la situazione nel giro di un'ora.