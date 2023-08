Certificazioni nel curriculum: il passaporto per il mercato del lavoro internazionale

È da qualche tempo che non aggiornate il curriculum vitae: sono passati più di tre anni dall’ultima modifica, e ora in rete c’è una offerta di lavoro di un’azienda multinazionale molto interessante.

Per essere sicuri di inviare al vostro potenziale datore di lavoro un Cv efficiente, oltre ad aggiungere gli ultimi aggiornamenti nella sezione delle esperienze professionali, è indispensabile inserire i corsi e certificati nel curriculum, perché sono un vero passaporto per il mercato del lavoro internazionale.

Cosa sono le certificazioni e perché sono importanti?

Corsi e certificazioni sono credenziali che documentano le vostre competenze e capacità; per questo motivo è fondamentale riportarle nel Cv.

Le certificazioni dimostrano il desiderio di migliorare le competenze nel settore di lavoro che avete scelto, ma anche la volontà di tenersi aggiornati sugli sviluppi della propria professione.

Se non teniamo conto delle nuove tendenze del mercato, rischiamo di essere impreparati ai cambiamenti. Questo può compromettere non solo i possibili sviluppi di carriera, ma anche le prestazioni nel nostro attuale lavoro.

Essere motivati a migliorare regolarmente le proprie competenze pianificando la propria formazione professionale è l'obiettivo dello Sviluppo Professionale Continuo (SPC).

Chi dimostra di comprendere appieno l'importanza dell'SPC, dandone prova con un Cv che attesti la partecipazione a corsi professionali e con certificazioni in linea con la posizione per cui si candida, è senza dubbio tra i primi ad essere presi in considerazione, qualora l'azienda richieda un ruolo aggiuntivo o una sostituzione.

Quali sono le certificazioni più importanti per il mercato del lavoro internazionale?

Non è possibile stabilire a priori quali possano essere le certificazioni più importanti per il mercato internazionale, perché questo dipende dall’attività professionale che si intende esercitare.

È certo però che per un'azienda è un grande vantaggio poter valutare i candidati con certificazioni internazionali, perché attestano che la formazione si è svolta secondo criteri standardizzati.

Nell’attuale mondo del lavoro, è certamente utile avere alcune certificazioni nel proprio Cv, perché sono valide per la gran parte delle figure professionali, soprattutto in un contesto internazionale, come ad esempio:

● Certificazione lingua inglese

È una delle certificazioni fondamentali per lavorare a livello internazionale. Esistono numerose certificazioni per l’inglese che è possibile acquisire e aggiungere al proprio Cv, e due fra le migliori sono la IELTS e la TOEFL.

IELTS – L’International English Language Testing System è un esame finalizzato a migliorare il curriculum dei candidati e a consentire loro di lavorare o studiare all'estero.

È un titolo riconosciuto a livello internazionale, in particolare nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Irlanda, e in molti altri paesi.

TOEFL - Il Test of English as a Foreign Language è la qualifica più diffusa, e richiesta da aziende americane e canadesi, organizzazioni internazionali e università, è riconosciuto in più di 130 Paesi in tutto il mondo, ed è possibile anche seguire il corso on line.

● Certificazione informatica

Oggi le competenze informatiche sono indispensabili. La maggior parte delle professioni richiede l’utilizzo del computer e/o di Internet. Chi non ha competenze informatiche rischia di essere tagliato fuori dal mondo del lavoro.

l’EIPASS è (European Informatics Passport) permette di acquisire competenze nell'ambito delle ICT, ovvero dell’Information and Communication Technology, ed è un attestato di addestramento professionale riconosciuto in diversi ambiti come credito formativo.

● Certificazione comunicazione efficace

La comunicazione è un importante fattore di successo nel mondo del lavoro. Qualunque sia il vostro ruolo o il settore, avere una certificazione che testimonia la capacità di comunicare in modo chiaro ed efficiente, e di costruire relazioni interpersonali positive, aggiunge frecce al vostro arco e vi permetterà di raggiungere più facilmente i vostri obiettivi professionali.

● Certificazione gestione dei progetti

Le certificazioni di project management sono un ottimo modo per migliorare le proprie capacità di gestione dei progetti.

Queste certificazioni dimostrano che il candidato è un esperto nel campo della gestione dei progetti e che conosce tutte le strategie più recenti ed efficienti disponibili sul mercato.

Ottenere una certificazione di project management richiede tempo e denaro, ma è un ottimo investimento per la vostra carriera.

● Certificazione problem solving

Il problem solving è la capacità di pensare in modo critico e di prendere decisioni informate, fondamentale per ogni lavoratore, in qualsiasi settore o posizione perché saper identificare e risolvere i problemi in modo efficace e rapido contribuisce in modo determinante all’efficienza e qualità del lavoro svolto.

Inserire i certificati nel proprio CV è molto importante, e rappresenta un valore aggiunto perché permette di differenziarsi da chi non ha questo tipo di credenziali.

Tuttavia, è importante ricordarsi di aggiungere al proprio Cv solo le certificazioni che sono in linea con il lavoro per cui si è interessati a candidarsi, e di evidenziarle in una sezione separata.