Cuneo, alla Casa del Quartiere il pranzo comunitario del Donatello

Venerdì 1 settembre, alle 19.30, si terrà "Mangio di tutto ma non mangio nessuno", la prima cena vegetale del quartiere Donatello di Cuneo realizzata in collaborazione con il ristorante Il Cardo e l'Ortica di San Biagio Mondovì, un'occasione per scoprire una cucina del tutto contemporanea con sapori unici.



Domenica 3 settembre, invece, alle 12.30, sarà l'occasione di invitare tutte e tutti i vicini che vivono il quartiere quotidianamente e lo rendono tanto vivo. Un pranzo di condivisione massima, di parole, gentilezza, cibo e bevande. Una vera e propria festa del quartiere prima che ricominci il tran tran della vita quotidiana.



Inoltre, a Casa del Quartiere c'è un nuovo gruppo che ne anima gli spazi, perché tutte le domeniche pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, ci sono i ballerini del gruppo di ballo dei pensionati del Centro 1. Ovviamente, chiunque voglia aggregarsi e partecipare è la/il benvenuta/o.