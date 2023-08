Sprint finale di agosto a Le Vele Alassio

Siamo all'ultima settimana della maratona di agosto firmata Le Vele

Alassio e il patron Niccolò Fiori vuole arrivare al traguardo davvero in

grande stile.



Questa sera, martedì 22 agosto, ci sarà il party di Change Your Mind a

partire dalle ore 23:00. In consolle ritorna, dopo il grande successo di

qualche settimana fa, il super ospite Marco Faraone che farà un extended

set di tre ore. Ad aprire la serata ci saranno i djs resident Dajku

Twins e ritorneranno direttamente dai migliori club di Ibiza gli

Ageless, djs romani in forte ascesa. Entro le ore 00:00 per le persone

segnate in lista online l'ingresso sarà libero, facoltativa la consumazione.



Mercoledì notte dalle ore 23:00 ritorna "Stargate" firmato Change Your

Mind. In consolle ci sarà la super dj tedesca Ellen Allien, con la sua

musica frutto di una fusione tra suoni elettronici e Techno. Ad aprire

la serata ci saranno Philipp & Cole, djs toscani resident del famoso e

storico Club Tenax di Firenze e dei loro parties Fragola e Sunflowers.

Entro le ore 00:00 per le persone segnate in lista online l'ingresso

sarà libero, facoltativa la consumazione.



Inoltre, in occasione di tutti gli eventi serali di Change Your Mind,

offriamo la possibilità ai nostri clienti di iniziare ad assaporare il

clima di festa con un Pre-Party nel rinomato locale Rudy Café di Alassio

a partire dalle ore 22:00 con l'animazione dello staff de Le Vele Alassio.



Giovedì la festa è assicurata con il party "Mamacita", amatissimo per lo

speciale format con la musica Reggaeton a fare da protagonista.



Venerdì a partire dalle ore 23:00 ci sarà "El Clásico" con Alex Neri in

b2b con Francesco Farfa. Ad aprire la serata ci sarà il nostro dj

resident Giorgio V. Entro le ore 00:00 per le persone segnate in lista

online l'ingresso sarà libero, facoltativa la consumazione.



Sabato la nostra serata iconica "Saturday Night" ci regalerà grandi

emozioni come sempre fino al sorgere del sole. La musica sarà a cura del

dj Stefano Pain e del dj Giorgio V.



Domenica ci sarà l'ultimo Daytime di Change Your Mind della stagione a

partire dalle ore 16:00. La consolle sarà come sempre di livello ed

internazionale infatti troveremo Richy Ahmed, Tini Gessler, Skizzo,

Proudly People e i Dajku Twins. Entro le ore 17:00 per le persone

segnate in lista online l'ingresso sarà libero, facoltativa la consumazione.



Lunedì per concludere alla grande la maratona di agosto Le Vele Alassio

volano a Ibiza con il loro party Change Your Mind, dove per l'occasione

suoneranno i nostri resident djs Wurtz, Valentinø, Dajku Twins e Giorgio

V. Il club selezionato per questo speciale evento è il Tantra Ibiza, una

nuova location esclusiva situata proprio nel cuore della movida Ibizenca

in Playa d'en Bossa.



Continuano le promozioni per i clienti residenti nelle province di

Savona ed Imperia segnate in lista sul nostro sito entro le ore 00:30 e

per i lavoratori nel settore dell'accoglienza dopo le ore 03:00.



Ricordiamo di visitare il nostro sito: www.levelealassio.it per

visionare promozioni e prezzi e per segnarsi in lista o di chiamare i

numeri del nostro call center: +39 3279720920 / +39 3282828721 per

riservare il tavolo.



Lasciati sorprendere dalla magia de Le Vele! Ti aspettiamo!







Change Your Mind Extra Date w/ Marco Faraone (Extended Set) Tuesday 22nd

August 2023



Tuesday 22nd August 2023

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Extra Date



LINE UP

Marco Faraone

(Extended Set)

Ageless

Dajku Twins





DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/uR4vo25j







Change Your Mind Stargate w/ Ellen Allien Wednesday 23rd August 2023



Join us and step into a new dimension!



Wednesday 23rd August 2023

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Stargate



LINE UP

Ellen Allien

Philipp & Cole

DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/5soiqlnhi







Le Vele Alassio presents Mamacita Thursday 24th August 2023



Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!



Thursday 24th August 2023

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: J'ONS

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/5DOndyXtD







Le Vele Alassio presents El Clásico w/ Alex Neri b2b Francesco Farfa Fri

25th Aug 2023



Fri 25th Aug 2023

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

EL CLÁSICO

LINE UP

Alex Neri b2b Francesco Farfa

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/DyqA0HJF







Le Vele Alassio Saturday Night 26th August 2023



Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 26th August 2023

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY NIGHT

MUSIC BY

Stefano Pain

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/AFLPEl9w







Change Your Mind Daytime Closing Party w/ Richy Ahmed + Tini Gessler

Sunday 27th August 2023



Enjoy our daytime experience!



Sunday 27th August 2023

From 4pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime

Closing Party

LINE UP

Richy Ahmed



Tini Gessler



Skizzo

Proudly People



Residents

Dajku Twins



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/ULVxUMQ6







Le Vele Alassio Fly to Ibiza w/ Change Your Mind at Tantra Ibiza Mon

28th Aug 2023



For the first time in the magic island!



Mon 28th Aug 2023

From 11pm till late



TANTRA IBIZA

presents

CHANGE YOUR MIND

LINE UP

Wurtz

Valentinø

Dajku Twins

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- VIP tables booking



DETTAGLI

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Prenotazione tavoli VIP Area



INFO & RESERVATIONS

ESP +34 654631251

ITA +39 3279720920