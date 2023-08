Torna la Carovana della Pace: il 24 settembre si ricorda l'80esimo anniversario dell'eccidio di Boves

Manca circa un mese alla nuova edizione della Carovana della Pace di Boves, l’evento – giunto ormai alla sua 80esima edizione – che ricorda e celebra l’anniversario dell’eccidio occorso nel paese ai piedi della Bisalta il 19 settembre 1943.



L’evento si terrà il prossimo 24 settembre. Saranno coinvolti – oltre il Comune di Boves - i Comuni di Bernezzo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Gaiola, Peveragno, Valdieri, Vernante e Vignolo, ma anche il comitato Vivere la Costituzione, coordinamento Pace e Disarmo Cuneo e Fossano, ACLI, ANPI, Agesci, Masci, comunità Mambre, Libera presidio Cuneo, scuola di pace di Boves, comunità Papa Giovanni XXIII, centro culturale don Aldo Benevelli, casa di accoglienza “Il sogno di Don Aldo Benevelli”, Orizzonte di Pace, servizio di pace LVIA, Emmaus, università della pace La Pira, Casa do Menor Italia, Apice, consulta giovanile Cuneo, consulta giovani BSD, Emergency, Micò, Fridays For Future, AFP Cuneo, cooperativa Emmanuele, cooperativa Momo, comunità Laudato Sì Piemonte, Croce Rossa Italiana, associazione antincendi boschivi e Protezione Civile BSD, associazione don Bernardi e don Ghibaudo, centro don Luciano Pasquale BSD, associazione Santuario di Monserrato, coro polifonico Monserrato, Pedo Dalmatia ODV, associazione HELIAS e ASD GIO.C.A.TE.



Ai partecipanti si chiede di portare una borraccia e, se possibile, la bandiera della Pace.



Diverse le partenze previste: alle 12.30 dal monumento ai caduti di Chiusa di Pesio, alle 13.30 dal monumento della Resistenza di Cuneo, alle 13.45 da piazza XXX Martiri di Cuneo e alle 14 dal memoriale della deportazione di Borgo San Dalmazzo. L’arrivo a Boves in piazza Italia (o, in caso di maltempo, al Palazzetto dello Sport) è previsto per le 16.