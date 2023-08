Wood's Art: la Riserva Bianca di Limone ospita il contest italiano di sculture di legno con motosega

Il fine settimana del 26 e 27 agosto Limone Piemonte ospiterà il contest di Chainsaw Carving dedicato agli appassionati dell’intaglio del legno con la motosega. Quattro artisti provenienti da diverse regioni italiane, tra i quali il "nostro" Barba Brisiu, creeranno delle opere d'arte scolpendo i tronchi di legno grezzi. Il contest avrà inizio venerdì 25 agosto alle ore 18.30 presso lo Chalet La Grogia per una competizione di speed carving: i partecipanti si sfideranno nell’intaglio in velocità di tronchi di legno di medie dimensioni. Il tema scelto per le opere è la fantasia nel bosco.

L’evento proseguirà sabato 26 e domenica 27 a Capanna Niculin per una due giorni dedicata alla scultura di precisione con tema artistico: lo sci nella Riserva Bianca. Durante questa esibizione gli appassionati potranno cosi assistere come, con l'utilizzo della motosega, si possano realizzare delle sculture di grandi dimensioni.

I partecipanti al contest

Fabrizio Ciarma

Barba Brisiu unico cuneese presente nella competizione, è uno scultore di grande talento già presente ad alcune delle più grandi manifestazioni a livello mondiale del Chainsaw Carving. Professionista di quest'arte ha lavorato in tutte le regioni italiane, portando le sue "storie di legno" e facendo conoscere i suoi luoghi, eterno bambino si definisce "un intagliastorie".

Enrico Melato

Enrico è un pittore, disegnatore e scultore con una esperienza che supera i 40 anni. Autodidatta da sempre ora si dedica quasi totalmente allo chainsaw carving promuovendolo attraverso le proprie opere, esibizioni pubbliche ed i corsi che tiene privatamente. Scolpisce ogni genere ma predilige il figurativo con risultati di ottima definizione e rifiniture. Vive e lavora in valle d'Aosta ma partecipa a eventi e competizioni su tutto il territorio nazionale.

Enrico Pilotti

Meglio conosciuto come Enry, è nato in una piccola frazione “Posico” di Mura, in Valsabbia (BS). Di professione odontotecnico, ha da sempre mostrato interesse per il disegno che lo ha stimolato nella ricerca dei propri limiti ed oltre. Enrico partecipa a manifestazioni di scultura con motosega “Cainsaw Karvin” organizzate in tutta Italia, inoltre ha partecipato alla quinta edizione del campionato mondiale di speed karving.

Crimella Lorenzo

Crimella Lorenzo, nato e cresciuto ai piedi delle Grigne in provincia di Lecco. La sua passione nasce presto, a 15 anni intaglia già il legno con lo scalpello. E più passa il tempo e più cresce la voglia di imparare, tanto da frequentare diversi corsi in Val Gardena, territorio conosciuto per la grande tradizione dell’intaglio del legno.





Informazioni pratiche

25 agosto dalle ore 18.30 alle ore 20

Speed Carving allo Chalet La Grogia

Tema dello speed carving: “il bosco e i suoi fantastici abitanti”

Fraz. Panice Soprana, Tetti Gherra 108

Raggiungibile in macchina





26 e 27 agosto 2023

Dalle ore 10.30 alle ore 16

Contest di sculture di legno a Capanna Niculin

Tema del contest: “Sciando, interpretazione dello sci nella Riserva Bianca”

Fraz. Panice Soprana

Raggiungibile con Telecabina S. Bottero da Limone centro oppure con Seggiovia Cabanaira da Limone 1400.