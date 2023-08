Calderoni (PD): "Ospedale di Cuneo 'rimandato a settembre'. La strategia di Cirio rimane palla lunga e pedalare"

"Mentre sull’Hub di Cuneo, Cirio & Icardi continuano a sottrarsi ad un legittimo e doveroso confronto politico col territorio, il commissario-direttore generale rimanda a settembre ogni spiegazione e così passano altri due mesi". Lo afferma il segretario provinciale del PD Mauro Calderoni.

Che aggiunge: "Unica novità, dopo anni di parole e promesse, la delibera della Giunta Regionale di fine luglio che fissa i termini dell’accordo che hanno intenzione di proporre al Ministero della Salute per l’utilizzo dei fondi ex-art.20 della Legge 67/88.

Una lunga teoria di ospedali, case della comunità, impianti e dotazioni tecniche, già nota da tempo, su cui spalmare gli oltre 720 milioni di euro erogabili dallo Stato a fondo perduto con una modifica in merito ai presidi ospedalieri da finanziare ricorrendo ai fondi INAIL, che da 8 sono scesi a 5.

Non cambia modalità di finanziamento il nuovo ospedale di Savigliano/Saluzzo/Fossano e per l’Hub di Cuneo resta ipotizzato il ricorso ad un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP).

Per Savigliano rimane però la scure del finanziamento della progettazione mediante mutuo: il 30 settembre è la data ultima per la stipula dei contratti con le società di ingegneria sanitaria cui assegnare gli incarichi e non risulta che la Regione abbia ancora garantito i fondi necessari.

Per quanto riguarda il PPP di Cuneo è stato creato un fondo di dotazione con cui rendere sostenibile l’investimento per l’Azienda Ospedaliera. Anche così però non è detto che il PPP risulti sostenibile e vantaggioso tant’è che, come detto sopra, fino a settembre tutte le bocche sono cucite e qualche fibrillazione sembra emergere anche nel collegio sindacale.

A tutta questa incertezza si aggiunge la possibilità che la proposta di accordo programmatico avanzata dalla Regione Piemonte al Ministero della Sanità non sia approvata, visti gli enormi problemi del governo a far quadrare i conti del prossimo Documento di Economia e Finanza per il 2024"

Mauro Calderoni conclude così la sua nota: "In poche parole, ancora una volta, come sua inveterata abitudine, la Giunta Cirio ci obbliga a ragionare su semplici ipotesi e dilaziona a tempi migliori la soluzione di problemi, meglio, ci viene da dubitare, se dopo le prossime elezioni regionali.