Cervasca: domani riapre il punto prelievi ematici

Riaprirà domani, mercoledì 23 agosto, il Punto prelievi ematici di Cervasca, che garantirà il servizio ogni mercoledì mattina, dalle ore 7,30 alle 9, in piazza Bernardi, 1. Lo annuncia l’Asl Cn1, dopo che l’attività era stata sospesa a causa delle norme di sicurezza legate all’emergenza pandemica Covid-19.



La riapertura avviene in attuazione delle specifiche disposizioni dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi.



Per poter usufruire del servizio sarà necessaria la prenotazione (i prenotati potranno essere un massimo di 40) presso il Punto Unico di Cervasca, in piazza Bernardi 1 il martedì e giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30, esibendo la ricetta.



«Essere vicini ai bisogni sanitari dei cittadini – osserva l’assessore Icardi - , soprattutto degli anziani e di chi ha maggiori difficoltà a raggiungere i grandi centri urbani, è una priorità imprescindibile della nuova programmazione sanitaria regionale. Una direzione verso la quale stiamo impegnando ingenti risorse, con l’obiettivo di potenziare il più possibile la medicina territoriale, decongestionando gli ospedali».



«Si tratta di un nuovo passo verso il progressivo ritorno alla normalità per i servizi resi dal nostro poliambulatorio – commenta il sindaco di Cervasca, Enzo Garnerone - , di sicuro con la riapertura e il mantenimento dei servizi si pone attenzione alla nostra popolazione e si incrementano le prestazioni generate dai nuovi bisogni che contribuiscono a portare valore alla Sanità Pubblica. Come sindaco voglio ringraziare la Regione Piemonte e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi per il suo interessamento, al fine di venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini».