Un mese fa Francesca e Alessandro hanno scelto di dirsi sì a Celle di Bellino, facendo rivivere la borgata

Un mese fa proprio come oggi, martedì 22 agosto, la piccola e caratteristica borgata Celle di Bellino, si vestiva a festa per il matrimonio di Francesca e Alessandro.

Centinaia di persone, tra amici e parenti, hanno animato Celle come non si vedeva da tempo. Anche la piccola chiesa dedicata a Santo Spirito è come rinata grazie ai preziosi addobbi floreali di quel giorno. La scelta di Celle è stata di Francesca Levet, la cui famiglia da parte di padre è "Bellinese" puro sangue e nella borgata hanno sempre abitato e tutt'ora abitano molti mesi all'anno.

E' passato un mese, si diceva, e Francesca lo ricorda cosi: "Oltre all'emozione propria di quel giorno, è stato a tratti anche commovente vedere il mio paese d'origine, che amo immensamente, vivo e bello più che mai. Con Alessandro non abbiamo avuto un attimo di esitazione nello scegliere Celle per il giorno del nostro sí. È stato tutto bellissimo, compresa la tradizione di passare sotto un arco di foglie verdi e rami addobbati dove i presenti ci hanno dedicato delle canzoni della tradizione bellinese".

Un mese non è più una notizia fresca di giornata, ma è bello ricordare quell'evento che ha fatto vivere all'inverosimile la piccola Celle che, vale la pena sottolinearlo, è abitata stabilmente tutto l'anno da 12 persone. La montagna e le proprie radici si difendono anche così, condividendo il giorno più importante della propria vita in un luogo del cuore, in questo caso Bellino, il paese delle meridiane.