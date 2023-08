"Chiude il Monte Bianco e buona parte dei tir si riverserà sulla statale 21 del Colle della Maddalena"

Gent.mo sig. Beppe Gandolfo

Abbiamo letto su targatocn del giorno 21 agosto 2023 il suo articolo relativo alla prevista chiusura del traforo del Monte Bianco per tre mesi all’anno per tutti i prossimi 18 anni e volevamo dirLe che condividiamo le Sue osservazioni, ma ancora di più le Sue preoccupazioni. Infatti come abitanti dei comuni di Aisone e Demonte in Valle Stura, provincia di Cuneo, abbiamo il grosso e fondato timore che una buona parte del traffico pesante transfrontaliero si riverserà sulla strada statale 21 del Colle della Maddalena, uno dei pochi valichi internazionali facilmente accessibili rimasti senza pedaggio.

Il tutto peggiorerà significativamente il grave problema di salute e di sicurezza che vivono da diversi lustri gli abitanti di questi due paesi i cui centri storici medioevali vengono attraversati già adesso da circa 1000 mezzi pesanti al giorno.

La invitiamo a salire nella nostra splendida valle per farsi un’idea di cosa sta succedendo dalle nostre parti, nella “terza isola d’Italia”, semplicemente perché…non si costruiscono delle brevi strade alternative che by-passino i centri storici abitati (varianti o circonvallazioni), figuriamoci delle altre infrastrutture più imponenti come quelle che Lei ha citato nel Suo articolo.

Ezio Barp

presidente Comitato Si D.A. VS