Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo, partita l'avventura. Sottile: "Il mio sogno? Arrivare a fine anno col palazzetto pieno" (VIDEO)

Primo giorno di allenamenti al palasport di San Rocco Castagnaretta per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, pronta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di serie A2 maschile.

Ancora assente coach Matteo Battocchio, impegnato con la nazionale giovanile in quel di Zocca, a dirigere i primi allenamenti il suo vice Lorenzo Gallesio, insieme con lo staff tecnico e fisioterapico della società presieduta da Gabriele Costamagna.

Il presidente non ha ovviamente voluto mancare all'appuntamento, che si è svolto in modo assolutamente informale: le consuete quattro chiacchiere di presentazione, poi subito al lavoro con la parte fisica. Saranno sedute preparatorie nell'attesa dell'arrivo di Battocchio, che però ha già lasciato le consegne al suo vice su come impostare gli allenamenti.

"Pronto ed anche emozionato", sono le prime parole del suo ritorno a Cuneo di Daniele Sottile. Che aggiunge: "Qui ho un sacco di ricordi, alcuni belli altri meno ma sono felicissimo di essere tornato".

Il nuovo palleggiatore di Cuneo è pienamente soddisfatto della squadra che andrà a dirigere: "La società ha lavorato bene, siamo competitivi, inutile nasconderci. Lotteremo fino alla fine per centrare l'obiettivo".

Nessuno parla di promozione: "La carta non gioca e partire come favoriti conta poco. Gioca un gruppo ed in questo momento siamo tanti singoli di buon livello. Per diventare una grande squadra ci vorrà tanto lavoro, sacrificio ed umiltà".

Accanto al regista titolare un emozionatissimo Edoardo Colangelo, che ha visto per la prima volta quella che sarà la sua nuova casa, il palasport di Cuneo: "È enorme e all'inizio mi ha fatto anche un po' paura, ma allenamento dopo allenamento so che prenderò le misure e giocare qui dentro sarà fantastico".

Ambizioni personali del giovane palleggiatore? "Seguire ogni indicazione che Sottile mi fornirà. Se farò questo sarò già su una buona strada".