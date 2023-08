A Beinette si presenta l'opera del maestro Livio Politano dedicata alla Pieve

Una serata culturale dedicata all'arte e al patrimonio artistico locale.

Venerdì 25 agosto alle 21, in sala Olivetti, in via Gauberti a Beinette, verrà presentata l'opera a pastello realizzata dal maestro Livio Politano, dedicata alla Pieve. Alla serata interverranno gli artisti Livio Politano ed Ernesto Billo' insieme allo storico dell'arte Enrico Perotto.

In occasione dell'evento Livio Politano e l'Associazione culturale Antibo Terre dei Bagienni Odv proporranno in offerta speciale al pubblico presente una stampa d'arte, numerata, a tiratura limitata e firmata dall'autore, tratta dall'originale pastello dell'Artista raffigurante il ciclo di affreschi presenti nell'abside della chiesa di Santa Maria della Pieve in Beinette.

Il programma dell'evento, organizzato da Antibo Terre dei Bagienni odv ed Attivamente, con il patrocinio del comune è diponibile sul sito www.antiboterredeibagienni.it e Facebook. Per informazioni: Associazione culturale Antibo Terre dei Bagienni Odv tel.: 389 266 2093.