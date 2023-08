C'è una giovane che fa parlare di sè come cantante: è Sara Rinaldi, in arte Sara Naldi, cheraschese di 16 anni che il 30 settembre 2023 sarà a Bra per il suo spettacolo Live music al teatro Politeama, con le coreografie e la partecipazione delle ginnaste Alba di Laura Revello.

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti; la serata avrà inizio alle ore 21.