A Neive al via il "Langhe Photo Festival"

LanghePhotoFestival è il nuovo Festival dedicato all’Arte Fotografica che prenderà vita dal 3 settembre fino al 5 novembre 2023 nel centro storico di Neive, uno dei Borghi più Belli d’Italia nel cuore delle Langhe. Promosso dall’Associazione Culturale LAC, il LanghePhotoFestival è stato immaginato come un'esperienza immersiva da vivere in un incantevole territorio, capace di creare scambi culturali e ospitare dialoghi tra un pubblico locale ed internazionale, tra scuole, istituzioni ed imprese, ma soprattutto tra persone, per esplorare il mondo contemporaneo attraverso lo strumento ed il linguaggio fotografico. 1^ Edizione: ABITARE La prima edizione del festival abbraccia nei suoi più ampi orizzonti le molteplici dimensioni legate al significato della parola ABITARE. Attraverso mostre a cielo aperto progettate tra le vie del Borgo, tre fotografi contemporanei, Davide Monteleone, Sara Nicomedi e Flavia Rossi, apriranno diverse prospettive sul tema, mettendo in luce ciò che sembra troppo ovvio per essere importante, e che pure, contribuisce ampiamente su ciò che oggi osserviamo nelle nostre città, nei nostri paesi ed in natura. Si vuole approfondire la centralità dell’essere umano nel rapporto con la sua comunità e l’ambiente che lo circonda, elementi che profondamente modellano l’identità dell’individuo e la forma della società. È dunque tra le vie di un centro storico immerso nella perfezione di colline da tempo





antropizzate, che torniamo a porci le più “scontate” delle domande: cosa significa abitare? Che cosa ci fa sentire a casa? Come stiamo evolvendo lo spazio del mondo a noi donato? LanghePhotoFestival AWARD Per stimolare e coinvolgere direttamente le persone in questo progetto è stato aperto tra aprile e giugno 2023 il LanghePhotoFestival AWARD, il concorso fotografico a cui tutti, sia amatori che professionisti di ogni nazionalità e provenienza, hanno potuto partecipare con i loro scatti focalizzati sulla tematica del paesaggio. Le 51 immagini dei finalisti, esposte in un’area dedicata all’interno del percorso espositivo a cielo aperto, esprimono le varie interpretazioni dei partecipanti su un tema tanto vasto e articolato quanto intimo e personale. La giuria che ha selezionato le fotografie dei finalisti, includeva, oltre a membri interni a Fujifilm Italia, il fotografo Alberto Selvestrel, Fujifilm Ambassador, e Bruno Murialdo, fotografo e conoscitore del territorio delle Langhe. Il fotografo incaricato per la selezione delle tre fotografie vincitrici, di cui gli autori si aggiudicheranno i premi in palio gentilmente offerti da Fujifilm Italia e RiflessiShop di Torino, è Davide Monteleone, ospite della 1^ Edizione del LanghePhotoFestival. Inaugurazione La presentazione ufficiale del LanghePhotoFestival avrà luogo domenica 3 settembre 2023 alle ore 15:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Piera Cillario Ferrero di Neive, in Via Rocca 10. Il pomeriggio continuerà con le diverse Talk dei tre fotografi ospiti presenti in loco e la presentazione delle loro mostre e installazioni fotografiche. Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 è prevista la Talk di Davide Monteleone sul suo progetto in mostra “Sinomocene”, presso l’Aula Magna dell’Istituto Piera Cillario Ferrero. Dalle ore 17:00 alle ore 17:45 ci si sposterà nel cuore del centro storico del borgo, dove si terrà la Talk sul progetto “Così nello sfavillio di un momento” di Flavia Rossi in prossimità della sua installazione fotografica aerea, in Via Borgese 1. Dalle ore 18:00 alle ore 18:45 si terrà la Talk di Sara Nicomedi in prossimità della sua mostra a cielo aperto, dedicata al progetto “Breath of the domestic Forest”, realizzata tra le antiche mura del Castello di Neive e le sconfinate colline di Neive, sul sentiero di Via Giachini. In fine, alle ore 19:00, passando per Via Rocca in visita all’esposizione delle fotografie finaliste del LanghePhotoFestival Award 2023, si tornerà presso l’Aula Magna dell’Istituto Piera Cillario Ferrero per concludere con la premiazione dei tre vincitori del LanghePhotoFestival Award 2023. Durante la giornata sarà possibile testare fotocamere e lenti della serie X e GFX di Fujifilm, che sarà presente con un proprio corner dedicato in qualità di Main Partner del progetto. Informazioni generali sul percorso della mostra

Il percorso espositivo della 1^ Edizione del LanghePhotoFestival si snoda tra le antiche mura di Via Demaria e Via Lefleur con la mostra fotografica dedicata al progetto “Sinomocene” di Davide Monteleone. Nel sentiero di Via Giachini, costeggiando le mura del Castello di Neive e le sconfinate colline, è installata la mostra fotografica di Sara Nicomedi, dedicata al suo progetto “Breath of the domestic forest”.

Passando nel cuore del centro storico del borgo, in Via Borgese 1, si può ammirare l’installazione aerea di Flavia Rossi legata al suo progetto fotografico “Così nello sfavillio di un momento”. Proseguendo, in Via Rocca, in prossimità della Muraglia dell’orto dei Capari risalente a XVII, sono esposte le fotografie dei finalisti del LanghePhotoFestival Award 2023.

Attraverso la scansione del QR code, posto sul manifesto informativo all’entrata del paese in Via Demaria e presso l’Ufficio Turistico, si può scaricare la brochure con indicato il percorso espositivo.

Le mostre del LanghePhotoFestival sono liberamente visitabili fino al 5 novembre 2023.

Per essere accompagnati alla scoperta delle diverse aree del percorso espositivo del LanghePhotoFestival, degli scorci più suggestivi e dei monumenti storici più importanti del borgo di Neive basterà contattare l'UfficioTuristico di Neive alla mail neive@tourbante.com o al numero 01721730590.

Giorni di disponibilità per il percorso accompagnato:

Lunedì, Martedì, Venerdì, Sabato, Domenica

Orario di partenza: 14:30 Piazza Italia, Ufficio Turistico Prezzo del biglietto: € 12,00

Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Per gruppi superiori alle 10 persone è obbligatoria la prenotazione.

Per esigenze sugli orari e maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Turistico di Neive

alla mail neive@tourbante.com o al numero 01721730590.