Accolti in municipio ad Alba gli studenti gemellati di Medford

Gli studenti di Medford accolti in municipio

Un gruppo di studenti provenienti da Medford (Stati Uniti d’America) è stato accolto nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, oggi, mercoledì 23 agosto. A ricevere i giovani provenienti dalla città dell’Oregon gemellata con la capitale delle Langhe dal 1960, è stata Carlotta Boffa, vice sindaco ed assessore ai Gemellaggi, affiancata dalla presidente del comitato di gemellaggio Alba-Medford Luisella Vernone e dalle insegnanti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” Carlotta Canonica e Francesca Sitia.

Arrivati ad Alba martedì 22 agosto, gli studenti provenienti dalla North Medford High School e dalla South Medford High School sono in città insieme alle docenti americane Karen Pogue e Miranda Gillaspie. La delegazione soggiornerà nella capitale delle Langhe fino a martedì 5 settembre dove i ragazzi sono ospiti di diverse famiglie albesi. Durante l’incontro in municipio, i saluti di rito, lo scambio degli omaggi istituzionali, la firma del libro dei visitatori ed i ringraziamenti da parte di alcuni ragazzi per la bella esperienza.

"Proseguono gli scambi formativi tra i giovani delle città di Alba e di Medford - dichiara il vice sindaco ed assessore ai Gemellaggi Carlotta Boffa - Una bella tradizione che continua ed uno degli aspetti più interessanti della lunga amicizia che ci lega alla città statunitense. Durante la permanenza nella nostra città, i ragazzi americani trascorreranno il soggiorno in alcune famiglie di studenti dell’Istituto d’Istruzione “Einaudi”, dell’Istituto Magistrale Statale "Leonardo da Vinci", del Liceo Classico “Govone” e per la prima volta dell’Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Umberto I”, la scuola enologica. Avranno modo, quindi, di confrontarsi ed interagire con i giovani albesi. Sarà sicuramente un arricchimento reciproco grazie allo scambio linguistico, culturale e sociale".

L’intrattenimento dei giovani americani in Piemonte prevede diverse iniziative. Tra queste, uno spettacolo degli sbandieratori e musici del Borgo San Lorenzo, la visita a Grinzane, Barolo, La Morra, Verduno, Torino e ad alcune cantine del territorio, accanto ad un trekking in Langa.