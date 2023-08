Cuneo, trattenere i fondi del Bando Periferie è possibile: prima "luce verde" dal CdM, presto la presentazione del progetto

Prima ‘luce verde’ dalla presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alla richiesta del Comune di Cuneo di trattenere, e riversare in una nuova progettazione relativa all’area di piazza Europa, i 3,3 milioni di euro assegnati alla città tramite il Bando Periferie.



A dare speranze all’amministrazione comunale del capoluogo – ma specialmente alla sindaca Patrizia Manassero e all’assessore Luca Pellegrino, che nelle scorse settimane si erano recati a Roma proprio per avanzare la richiesta in maniera ufficiale – una lettera del segretario generale. “Ricevere la riposta positiva da Roma è di grande incoraggiamento: in un tempo in cui si decurtano risorse, vedercele invece confermate per una progettualità rimodulata è un segnale positivo – aggiunge la sindaca Manassero - . Definiremo una proposta di lavoro e un cronoprogramma, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non appena saranno pronti, li condivideremo con le Commissioni consiliari interessate”.



La richiesta aveva seguito il risultato al di sotto delle aspettative del bando relativo alla vendita dei box e degli stalli di sosta del futuro parcheggio interrato: un campanello d’allarme particolarmente forte, che nelle parole della stessa sindaca durante il consiglio comunale di giugno (occorso poco dopo la ‘missione romana’) aveva evidenziato come non sussistessero più le risorse economiche per proseguire con l’idea progettuale originaria.



Al più presto l’amministrazione dovrà quindi approfondire la nuova proposta progettuale, che potrebbe prevedere due elementi: rigenerare superficialmente la piazza e migliorare la mobilità cittadina. Rispetto al primo dei due, nel consiglio comunale dello scorso luglio, sono già state avanzate rimostranze incentrate sul destino degli ormai ‘celebri’ Cedri dell’Atlante (che rischiano seriamente l’abbattimento): “Allarghiamo la nostra visione a tutta la piazza, estendendoci anche alle gallerie e al fronte commerciale e unendo l’attenzione alla mobilità: una riqualificazione importante, che segni la differenza” aveva commentato la sindaca.