Cuneo, Boselli su piazza Europa: "Bene trattenere i fondi. Ma il progetto rispetti il disegno attuale"

"Apprendiamo con piacere la notizia diffusa dalla Sindaca sui fondi del Piano Periferie che possono restare a Cuneo. Poter ancora disporre di risorse del Piano periferie (3,3 milioni di euro) assegnati malgrado il fallimento del progetto di parcheggio in Piazza Europa, che era uno dei punti fondamentali del Programma di Governo e della maggioranza Manassero è una buona notizia".



Parla così Giancarlo Boselli, capogruppo del gruppo consiliare degli Indipendenti di Cuneo, commentando la notizia - apparsa anche sul nostro giornale nella mattinata di oggi (23 agosto) - che la presidenza del consiglio dei Ministri si è dimostrata aperta alla possibilità di lasciare destinati a Cuneo i fondi del Piano.



"Auspichiamo adesso che al più presto sia convocata la commissione competente per discutere dell'impiego delle risorse. Come abbiamo già sottolineato riteniamo che si possa procedere ai lavori di restauro rispettosi dell'attuale disegno della piazza e con l'assoluto vincolo di preservare i cedri dell'atlante, che le cittadine e i cittadini hanno difeso attivamente. Su questo purtroppo la Sindaca rimane ambigua e disponibile all'idea di una parte della sua maggioranza (Cuneo Centro) che vuole raderli al suolo".