In gita in Valle Gesso, filmano il distacco di un pezzo del ghiacciaio del Clapier [VIDEO]

Ieri pomeriggio abbiamo pubblicato un articolo che dava notizia dello zero termico a cinque mila metri di quota. Con la conseguenza che qualunque nevaio o ghiacciaio o morena sotto quell'altitudine sono ad alto rischio.

Ed è proprio a seguito di quell'articolo che due appassionati escursionisti delle nostre montagne, Elio "Giuby" di Pianfei e Osvaldo "Mec" di Robilante, hanno deciso di condividere il video con il quale, ieri 22 agosto, attorno alle 14, hanno catturato il distacco di una porzione del ghiacciao del Clapier, in alta Valle Gesso, sul versante italiano dell'omonima montagna sul confine italo-francese.

Il monte Clapier è il Tremila più meridionale dell'intera catena delle Alpi, così come è il più a sud il suo ghiacciaio, che si trova, in linea d'aria, a soli 40 chilometri dal mare. Da anni è monitorato. Perché è ad altissimo rischio.

Ieri, i due amici, scendendo dal Pagarì, poche curve sotto il rifugio, prendendo una pietraia laterale, lo hanno raggiunto, avvicinandosi alla morena del ghiacciaio senza salirci sopra, consapevoli del possibile pericolo. Da lì hanno assistito, nel giro di pochi minuti, a ben tre distacchi. Riuscendo ad immortalare l'ultimo.

"Non siamo esperti di clima, ma andiamo in montagna da sempre. Ieri faceva caldissimo lassù. E non è una cosa normale. Quello del Clapier è un ghiacciaio importante, ha uno spessore notevole; Non si vede benissimo perché è coperto di detriti, ma è esteso. Ieri lo abbiamo visto sgretolarsi davanti ai nostri occhi. E' stato impressionante", ha commentato il signor Elio.

I due amici, da sinistra Elio e Osvaldo