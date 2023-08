La ditta AR3 di Pianfei "adotta" la rotatoria sulla provinciale 564

Un'iniziativa per valorizzare il territorio e prendersi al contempo cura di una parte del patrimonio urbano.

Con questi obiettivi l'azienda AR3 di Pianfei ha deciso di "adottare" la rotatoria presente sulla strada provinciale 564.

La ditta, che si è occupata della valorizzazione della rotatoria con un'installazione tematica, è stata fondata nel 1988 ed è specializzata

nella produzione di elementi architettonici prefabbricati in calcestruzzo ed esporta il 90% della produzione, soprattutto in Francia; ma si occupa anche della commercializzazione di elementi di arredo urbano e giochi per parchi per la ditta Dimo Group, di cui è agente per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

L'intervento, su progetto dell'architetto Giampiero Danni, ha previsto la creazione di un'installazione attorno alla vegetazione preesistente al centro della rotatoria; nello specifico sono state posizionate delle pareti prefabbricate di produzione dell'AR3, con l'intento di richiamare le montagne del Cuneese. Infine il contorno è stato completato con ghiaia di due tonalità per creare un gioco di colori.

"Abbiamo deciso di realizzare questo intervento - spiegano dall'AR3 - per abbellire il nostro territorio e parteciparne alla cura e manutenzione, e per rimarcare il legame con il Comune di Pianfei dove operiamo da 30 anni".

L'inaugurazione ufficiale con tanto di taglio del nastro si è tenuta lo scorso 7 agosto alla presenza del sindaco di Pianfei Marco Turco e del presidente della Provincia Luca Robaldo.