Nuova gestione per il campo sportivo di Vicoforte, affidato alla ASD Mondovì Piazza

Infatti il 31 luglio è scaduta la richiesta pubblicata dal Comune per richiedere la manifestazione di interesse per tale affidamento, manifestazione che è stata presentata solo dalla società di Mondovì Piazza.

Sono in corso le procedure per l’affidamento all’Associazione Sportiva Dilettantistica Piazza della gestione del campo sportivo “Piero Dardanello” di Vicoforte.

"Siamo lieti - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - che una società sportiva vicina a Vicoforte abbia comunicato interesse per la gestione del campo di calcio e delle strutture connesse. E’ doveroso ringraziare la Monregale Calcio che per anni ha ben curato l’impianto e ne ha consentito l’uso. Siamo certi che anche con l’ASD Piazza proseguirà la fattiva collaborazione, magari anche con un potenziamento del suo utilizzo. In proposito siamo ben consci che il Comune dovrà investire ingenti risorse per la riqualificazione dell’area sportiva, partendo dal locale cosiddetto “ex Cubri” che deve tornare a rappresentare un punto di ristoro in occasione di allenamenti e di partite di calcio, ma soprattutto un luogo di incontro per i Vicesi, giovani e meno giovani."