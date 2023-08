"Paesaggio sfregiato dalla cappella di San Giovanni a Limone Piemonte"

La cappella di San Giovanni si trova nella parte alta del vallone omonimo nel Comune di Limone Piemonte. Si tratta di un luogo splendido, in mezzo a boschi e prati a 1200 metri di quota, meta di passeggiate rigeneranti per il corpo e per lo spirito.

Dalla cappella, fino a poco tempo fa era possibile godere di un panorama splendido verso il vallone stesso e le montagne circostanti.

Ora questo non è più possibile perché il panorama è stato deturpato da un cantiere di una nuova costruzione ad uso residenziale, che limita bruscamente il paesaggio fruibile dalla cappella.

Ci risulta che i titoli edilizi siano regolari: il progetto ha addirittura passato il vaglio della Commissione locale per il paesaggio.

Questo fatto ci sembra incredibile, come è stato possibile autorizzare una tale bruttura?

Si dirà che non era possibile fare diversamente perché così prevede il piano regolatore e le norme vigenti. E allora, si modifichino velocemente le leggi perché non possiamo continuare a perdere territorio e paesaggio.





Adriana My – presidente Consiglio regionale Italiana Nostra Piemonte

Alberto Collidà – presidente Italia Nostra Cuneo

Patrizia Rossi – presidente Lipu Cuneo

Bruno Piacenza – presidente Legambiente Cuneo

Domenico Sanino – presidente Pro Natura Cuneo

Albino Gosmar – presidente Cuneo Birding