Sabato a Madonna delle Grazie i funerali di Luca Brignone, annegato a Tenerife

Saranno celebrati sabato 26 agosto alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Madonna delle Grazie, i funerali di Luca Brignone. Il giovane 25enne, originario della frazione cuneese, è annegato in mare in località Santiago del Teide, a Tenerife, dove si trovava con la fidanzata Alessia Ghibaudo. La tragedia il 14 di agosto a causa di un'onda anomala. Il corpo è stato restituito dall'oceano soltanto il giorno dopo.

Le autorità spagnole hanno concesso il nullaosta per il rimpatrio in Italia della salma che arriverà venerdì sera 25 agosto, all'aeroporto di Milano Malpensa. Sabato mattina verrà allestita la camera ardente in sala San Giovanni, in via Roma a Cuneo, a partire dalle 9.30. Il rosario sarà recitato venerdì 25 agosto alle 20.30, sempre nella parrocchia di Madonna delle Grazie.

Oltre alla fidanzata Alessia Ghibaudo, Luca Brignone lascia il papà Alfio, la mamma Monica, la sorella Laura, i nonni e parenti tutti.