Saluzzo: addio a Valerio dell’Anna, ex magistrato con la passione del teatro

Dopo una lunga malattia, è mancato Valerio dell'Anna, ex magistrato con una grande passione per il teatro. Aveva 82 anni e da tempo conviveva con un male che lo ha stroncato oggi, mercoledì 23 agosto.



Nativo di Taranto, era stato prima Pretore poi Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo. Impegnato in ambito civile era stato vicesindaco e assessore alla Cultura con Paolo Allemano. Per vari anni è stato regista, attore e “anima” del Teatro del Marchesato,



Nel momento in cui scriviamo non è ancora stata resa nota la data dei funerali.