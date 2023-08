Una delegazione della presidenza provinciale delle Acli cuneesi ha incontrato il nuovo questore

Nella mattinata di martedì 22 agosto, nella sede della Questura del capoluogo, il nuovo Questore della Provincia di Cuneo, dott. Carmine Rocco Grassi, ha ricevuto una delegazione di componenti della Presidenza delle Acli provinciali cuneesi, formata dal Presidente Provinciale Elio Lingua; la Vice Mariangela Tallone; il Presidente Provinciale dell’Unione Sportiva Acli Cuneo, Attilio Degioanni; il Segretario Provinciale Fap (Federazione Anziani e Pensionati Acli), Raffaele Fattoruso, e il Direttore di Sistema delle Acli cuneesi, Loris Marchisio.

L’incontro era stato richiesto dall’associazione per porgere al dott. Grassi il benvenuto da parte della presidenza, del direttivo e di tutti i soci delle Acli provinciali di Cuneo; per presentargli la realtà, l’impegno e la presenza delle Acli cuneesi, nelle loro varie articolazioni, in tutta la provincia, e per porgergli l’invito all’Incontro nazionale di Studi sul tema dell’intelligenza artificiale, che le Acli Nazionali hanno organizzato a Cuneo, dal 21 al 24 settembre prossimo. Il Questore ha accolto la delegazione con grande cordialità e gentilezza e ha dimostrato vivo interesse per le attività svolte dall’associazione.

Da entrambe le parti è stata espressa la più sincera e concreta disponibilità a collaborare, in tutti gli ambiti possibili, per venire incontro alle problematiche del territorio e della gente che lo abita. “Ringraziamo vivamente il Questore per l’accoglienza e la considerazione riservataci – dice il presidente provinciale Acli Elio Lingua –; da parte nostra tutta la disponibilità possibile alla collaborazione per il bene di tutti”.